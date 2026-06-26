Carabante cree que la socialista Enma López representa "los valores de cercanía a la corrupción"

Archivo - El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Inma Sanz, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MADRO - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, cree que la portavoz adjunta del PSOE en el Consistorio, Enma López, que ha adelantado su intención de concurrir al proceso de primarias en su partido, representa "los valores de cercanía a la corrupción".

"No me extraña que se haya presentado porque refleja los valores del sanchismo. Fue cercana (al secretario de Organización) Santos Cerdán, es cercana a Pedro Sánchez y ha estado también en los cuadernos y las anotaciones de la agenda de Leire (Díez) y, por tanto, representa esos valores que tienen que ver con la cercanía a la corrupción, con la cercanía a un Gobierno y un presidente absolutamente corruptos", ha lanzado Carabante desde el parque Juan Carlos I.

En el PP se encuentran "muy tranquilos", como demostrarán este martes en el Pleno del Estado de la Ciudad, donde el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, hará un balance de los años de mandato abordando además "un proyecto de futuro que se basa en blindar y en fortalecer este modelo de éxito". Además en el PP tienen unos candidatos, en referencia a Almeida y a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, "muy consolidados y que representan el futuro de Madrid".