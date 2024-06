Carabante dice que PSOE sólo busca "show" en Montecarmelo y les acusa de emplear un "tono amenazante" con funcionarios

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha contestado que el informe de los trabajos con georradar sobre la existencia de una potencial fosa en la parcela de Montecarmelo donde el Ayuntamiento planea construir un cantón de limpieza se hará público en los próximos días y que el PSOE sólo busca hacer un "show", con un "tono amenazante y de amedrentamiento con los funcionarios".

El Grupo Municipal Socialista, abanderado por Reyes Maroto, ha acusado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de negarles el acceso al informe, una negativa que fue sustentada con "excusas". La portavoz socialista de Limpieza y Zonas Verdes, Emilia Martínez, se ha personado este viernes en las dependencias del área de Limpieza, "con cita previa y aviso de la visita al director", pero "se le ha negado el acceso a la vista del expediente, solicitada el 10 de abril, bajo la excusa de no encontrarse el responsable de mostrárselo en las oficinas y desconocer dónde se encuentra dicho informe".

Para Carabante, lo que ha pretendido hoy el PSOE es "hacer su personal y propio show acudiendo a la Dirección General de Limpieza sin cita previa, sin tener acordada la cita con el director general, que sabían que no iba a estar, y pidiendo una documentación sobre la que ya habíamos informado que todavía no se había completado, que no había finalizado".

"TONO DE AMEDRENTAMIENTO"

"Lo peor no es el show o acudir sin permiso sino lo peor es el tono amenazante y de amedrentamiento que ha tenido la concejal con los funcionarios. Los funcionarios públicos no están al servicio del PSOE sino al servicio de todos los madrileños", ha subrayado el delegado.

Carabante ha remarcado que los funcionarios "no se merecen el trato que hoy se les ha dado" por parte de la concejala socialista Emilia Martínez, "que buscaba hoy su minuto de gloria y un titular para quedar bien con sus jefes".