Carabante pone el foco en la gestión de los residuos por parte de comerciantes y hosteleros para ganar en limpieza

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha puesto el foco en la gestión de los residuos por parte de comerciantes y hosteleros para ganar en limpieza en la ciudad.

Ha sido la respuesta de Carabante desde la A-5 después de que el pasado viernes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, reconociera que la limpieza en la ciudad ha "empeorado" en los últimos tiempos, especialmente alrededor de los contenedores, aunque Madrid está "razonablemente limpia", para señalar que había pedido al área de Carabante un informe para evaluar la situación.

El área de Carabante ya ha comenzado a hacer un primer análisis teniendo en cuenta los indicadores de limpieza, "que es verdad que a lo largo de toda la historia histórica han estado mejorando", y verificando el número de quejas y reclamaciones "por si esto pudiera ser cuestión de algún punto concreto de la ciudad".

"Pero, sobre todo, como dijo el alcalde, estamos trabajando en llevar a cabo campañas e iniciativas en relación a la gestión del residuo de los comerciantes, de los hosteleros, de los restaurantes, de las cafeterías, de los hoteles, porque muchas veces estos contenedores están llenos, el cartón está fuera y el vidrio también y es consecuencia precisamente de los comerciantes", ha señalado.

En los contratos nuevos de gestión de recogida de residuos se incluyen servicios concretos para los comerciantes en los que se recoge puerta a puerta, tanto el cartón como el vidrio y, por tanto, "no pueden hacer uso de los contenedores que están en la vía pública, destinados a los residentes".

"Por eso vamos a trabajar en campañas de comunicación, de información, precisamente con los hosteleros, para que colaboren junto con el Ayuntamiento de Madrid y que esos puntos más conflictivos de suciedad o de limpieza en la ciudad de Madrid", ha detallado Carabante.