Carabante recuerda que las restricciones de circulación no afectarán ni a hormigoneras ni a otros con etiquetas B ni C

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha subrayado que las nuevas restricciones de circulación, operativas desde el próximo 1 de enero, no afectarán ni a las hormigoneras ni a otros vehículos con etiqueta B y C.

Ha sido la contestación a una pregunta en comisión por parte del concejal de Vox Ignacio Ansaldo, interesado en conocer si la construcción de viviendas va a quedar afectada "por la prohibición de entrada en la ciudad de Madrid de camiones con bombas de hormigón y otros vehículos vinculados a la construcción sin etiqueta ambiental a partir del 1 de enero de 2025, consecuencia de las restricciones impuestas por Madrid 360 reguladas en la ordenanza de movilidad declarada ilegal por sentencia del TSJM".

"La construcción de vivienda no se va a ver comprometida por entrar en vigor una nueva restricción que, entre otras cosas, no afecta ni a las hormigoneras ni a ningún tipo de otros vehículos vinculados con etiqueta B y C, que podrán seguir circulando y acceder a Madrid", ha contestado Carabante.

Desde Vox han insistido en que con las nuevas restricciones "se restringe la circulación al 95 por ciento de la flota de camiones existentes en Madrid", ciudad que "se enfrenta en los próximos años a la construcción de al menos 15.000 viviendas, al desarrollo de Madrid Nuevo Norte, al soterramiento de la A-5 y a la M-30 en Ventas".

"Prohibir el acceso al 95 por ciento de la flota de vehículos pesados que participan en las obras de construcción supondrá un retraso brutal en todas ellas y un sobrecoste que tendrán que pagar los madrileños", ha advertido.

Carabante ha insistido en que "esto no va a afectar a la construcción de viviendas, entre otras cosas porque la limitación de acceso a la Zona de Bajas Emisiones está limitada a los vehículos A y no a los B y C".

"Sólo está prohibido el acceso a los vehículos B y C en el distrito Centro, donde no vemos colas ni caravanas de hormigoneras", ha lanzado el delegado al concejal de Vox, además de defender que la restricción "va a ser muy limitada".

CUMPLIR CON LA DIRECTIVA EUROPEA

El delegado ha remarcado que Madrid este año va a "poder cumplir también la directiva europea, que no cumplía desde 2010 a 2022", y todo ello acompasando sostenibilidad ambiental con económica. "Por ejemplo, este año hemos ganado un 4% de autónomos", ha indicado.

Continuar en esa transición energética "no sólo es un mandato legal sino también moral entendiendo que la obligación de la Administración no sólo es establecer ese marco normativo sino muy especialmente acompañar a las familias, a las empresas en esa transición".

El Ayuntamiento de Madrid proseguirá "con esa política de ayudas para la renovación de los vehículos, para que las empresas y los madrileños se puedan adaptar a Madrid 360, que es un modelo de éxito y a pesar de los palos que Vox ha metido en la rueda, igual que la izquierda, porque en esto coinciden plenamente".