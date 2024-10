Carabante tilda de "infantil" plan de movilidad de Más Madrid en A-5 e insiste en la necesaria actuación del Gobierno

Asegura que ha dirigido cinco cartas al Ministerio de Transportes pidiendo una reunión y sigue "sin contestación"

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha tildado de "infantil" el plan de movilidad alternativo por las obras de soterramiento de la A-5 que ha presentado este lunes la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y ha insistido en la necesaria actuación del Ministerio de Transportes con el refuerzo de Cercanías.

Así lo ha expresado a los medios de comunicación desde el Palacio de Cibeles, después de que Maestre haya planteado un itinerario alternativo hacia el intercambiador de Moncloa por la M-40 para descargar el acceso de la A-5; carriles reservados en la M-40; un refuerzo de Metro, Cercanías y EMT en las líneas 3, 5, 6, 10, 11 y 12 de Metro y en las C-3, C-4, C-4a, C-4b y C-5 de Cercanías, y gratuidad en la autovía R-5 también para el transporte público, entre otras.

"Ya me extrañaba a mí que Más Madrid y también el Partido Socialista apoyaran una decisión del Ayuntamiento de Madrid. En todo caso, me parece un poco infantil opinar sobre un plan de movilidad que en principio no conocen, porque opinaron ya el mismo momento en el que este Ayuntamiento lo puso de manifiesto diciendo que era humo y que era absolutamente insuficiente", ha trasladado el delegado.

Considera que si Maestre quiere ayudar a los vecinos del entorno de la A-5 y a aquellos vecinos que llegan todos los días de los municipios próximos tiene que conseguir que el Ministerio haga gratuita la autovía R-5 y ponga más Cercanías.

"Rita Maestre y su partido conforman parte de ese Gobierno que lo que ha decidido es no apoyar a los vecinos de la A-5 y no apoyar a los vecinos de los municipios de alrededor ofreciendo alternativas de movilidad", ha criticado.

En la misma línea, ha señalado que estará "encantado" de sentarse con todas las administraciones pero ha subrayado que "lamentablemente" ha dirigido cinco cartas al Ministerio de Transportes pidiendo una reunión para abordar diferentes temas que afectan a Madrid y sigue "sin contestación".

INCIDENCIAS EN CERCANÍAS Y "SILENCIO" COMO RESPUESTA

Carabante ha destacado que la única respuesta que ofrece el Gobierno de Pedro Sánchez a Madrid "es el silencio" y ha lamentado que el PSOE "no quiera sentarse" con el Ayuntamiento de Madrid. Además, ha añadido las "700 incidencias que se han producido en los últimos ocho meses" en Cercanías, algo que el Gobierno no quiere solucionar "por dogmatismo y por perjudicar a los madrileños".

Sobre este plan alternativo presentado por Más Madrid, ha reprochado que el refuerzo de la EMT les parezca "poco", mientras si consideran que es "mucho" el de Metro, algo que cree que es "la contradicción más absoluta".

"Nosotros estamos reforzando en función de la demanda y, por tanto, lo que no vamos a caer es en la ridiculización que ellos quieren llevar a este plan de movilidad. Un plan de movilidad que es técnico, que han elaborado los técnicos de ayuntamiento en coordinación con el Consorcio Regional de Transportes, que es quien debe planificar la movilidad", ha incidido el delegado, además de recordar que el plan se irán adaptando en tiempo real a la demanda de transporte público y de tráfico.