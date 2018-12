Carmena felicita la Navidad a los taxistas y asegura que el Ayuntamiento trabaja para que haya regulación del sector

Publicado 24/12/2018 11:18:46 CET

La primera teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras, ha trasladado este lunes las felicitaciones de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, al sector del taxi y les ha asegurado que tras el decreto del Gobierno, el Ayuntamiento está trabajando para que haya una regulación desde sus competencias.

A partir de las 9.30 horas, Marta Higueras, junto a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés y el concejal de Puente de Vallecas, Paco Pérez, han visitado la Federación Profesional del Taxi de Madrid.

La alcaldesa, que se encuentra en reposo en su casa tras habrese roto el tobillo, ha trasladado unas palabras al sector mediante la primera teniente de alcalde. "Queridos amigos taxistas no sabeis lo que siento no estar este año con vosotros felicitándoos la Nochebuena. Ya tenía todo preparado para llevaros las magdalenas prometidas, os las tendré que llevar en carnaval", ha bromeado la regidora.

Asimismo, les ha trasladado que este es un año "muy importante para el sector del taxi", tras el decreto del Gobierno central de abrir la puerta a que las comunidades autónomas y los ayuntamientos asuman la gestión y regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), las empresas como Uber y Cabify, en sus territorios y ha asegurado que el Consistorio está trabajando para la regulación "dentro de sus competencias".

"Por eso me hubiera encantado estar con vosotos pero mi tobillo me lo impide, lo que no me impide es trasladaros a través de mi equipo mi felicitación de Navidad y mis deseos de un feliz año nuevo para todos. Lamento no poder estar en un día tan señalado", ha transmitido la alcaldesa.