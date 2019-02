Carmena no cesa a Arce porque "no hay auto de procesamiento" y el PP cree que se escuda en tecnicismo

Publicado 26/02/2019 17:55:00 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no cesa a la concejala-presidenta de Usera y Arganzuela, Rommy Arce, porque "no hay auto de procesamiento" mientras que el portavoz y candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, cree que lo que hace la regidora es escudarse en tecnicismos.

La juez de Instrucción número 12 de Madrid ha concluido la investigación que seguía contra la edil de Ahora Madrid Rommy Arce por los tuits que colgó tras la muerte el pasado marzo del senegalés Mmame Mbaye, lo que supone que la edil irá a juicio por un delito de injurias graves.

Almeida ha recetado a Carmena lo mismo que ella defiende, que se actúe en política el último día como el primero y ha hecho mención a unas declaraciones de la alcaldesa, cuando dijo que "todo político imputado, ya no procesado, tiene que dimitir". "¿Por qué no la cesa?", ha preguntado.

Entre sonrisas, Manuela Carmena ha preguntado a Almeida si él no conoce el derecho penal cuando es abogado del Estado. "No hay auto de procesamiento. Dicen inexactitudes porque les interesa", ha lanzado la regidora al recordar que "la ley cambió y la situación de investigación no tiene nada que ver con la imputación".

"No se ha abierto juicio oral contra Rommy Arce, ninguno de los concejales de esta bancada está en esta situación. No es lo mismo apertura de juicio oral con un auto de procedimiento", ha remachado.