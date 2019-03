Carmena ve "muy razonable" que circos acudan a tribunales "si no están de acuerdo con ordenanza", que "no ha concluido"

Publicado 05/03/2019 13:49:58 CET

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado este martes que es "muy razonable" que la Asociación Circos Reunidos acuda a los tribunales "si no está de acuerdo con la ordenanza" que busca no autorizar los espectáculos con animales salvajes en la capital, la cual, ha precisado "no ha concluido".

"Estuve hablando con ellos, y ya hablamos de que tenemos visiones diferentes sobre aspectos que a ellos les preocupan", ha expresado la regidora tras acudir al acto del 25 aniversario de la Fundación Laboral de la Construcción.

Así, Carmena ha precisado que "la ordenanza todavía no ha concluido". "Si no están de acuerdo, me parece muy razonable que acudan a los tribunales para debatir sobre qué concepto se tiene sobre animal salvaje, cuestiones técnicas muy interesantes", ha añadido a continuación.

En la reunión, la Asociación de Circos Reunidos expuso a la alcaldesa argumentos "irrefutables acerca del cumplimiento de todas las leyes y normas de tenencia y bienestar animal vigentes por parte de los circos" y "la falsedad de que los animales sean categorizados como especies salvajes", pues, aseguran llevan generaciones criándose de manera doméstica.

También apuntaron al hecho de que "no exista protocolo alguno para categorizar el bienestar o maltrato" o a que la prohibición "supondría la muerte de todos los animales afectados, tal y como ya ocurrió con el precedente de la misma prohibición en México hace cuatro años".