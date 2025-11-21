El cartel con el que el Ayuntamiento felicita la Navidad esconde 70 referencias a Madrid, como el Silo de Hortaleza - EUROPA PRESS

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cartel con el que el Ayuntamiento felicita la Navidad --obra del arquitecto e ilustrador Pablo García Conde, conocido como Polinho Trapalleiro-- esconde 70 referencias a Madrid, como el Silo de Hortaleza, ha desvelado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde la presentación de la programación navideña en la Casa de la Villa.

El artista se ha inspirado en el belén que Carlos III trajo a España y que cada Navidad puede ser contemplado en el Palacio Real, inspiración a la que ha sumado más de 70 'secretos' de la ciudad ambientados en una atmósfera navideña, como muchos de sus edificios más emblemáticos y otros menos conocidos, fuentes y fachadas.

En el cartel "se hace referencia también al pequeño comercio, a los mercados, a la vida de barrio, a las artes, a la historia de Madrid y sus orígenes. Es un dibujo lleno de guiños y detalles de Madrid, con la intención de que madrileños y visitantes se detengan estas Navidades frente al cartel para ir descubriendo cada uno de sus secretos".