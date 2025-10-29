La 'Casa de la Danza' en Madrid presenta en Matadero su temporada para 2026 con 30 compañías y un centenar de funciones

Más de 30 compañías desfilarán por el escenario de Centro Danza Matadero con un centenar de funciones y 12 estrenos - EUROPA PRESS

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Centro Danza Matadero ha dado a conocer este miércoles su programación para la temporada de 2026 con la que desfilarán más de 30 compañías para poner en escena en torno a un centenar de funciones y 12 estrenos absolutos, unas propuestas con las que 'La Casa de la Danza' en Madrid abarcará desde el flamenco y el baile español hasta las formas más experimentales de lo contemporáneo y lo urbano.

La Nave 11 de Matadero ha acogido el acto de presentación de la programación, donde la directora artística de Centro Danza Matadero, María Pagés, ha avanzado que se abrirá con 'La mort i la primavera', de La Veronal, inspirada en la novela homónima de Mercè Rodoreda.

"La creación del Teatro Centro Danza Matadero en Madrid, que es la casa de todas las danzas, ya con una identidad y con una visión propias, y hay que analizarla desde la perspectiva de la fundación de un proyecto que transforma en algo nuevo un espacio que le preexiste, permitiendo así una aleación que me fascina, que es ese pasado moderno de Matadero Madrid con una bella aventura contemporánea e innovadora que tiene la danza", ha expresado Pagés durante su intervención.

A esta cita ha acudido la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, quien ha señalado que "la casa de todas las danzas" en Madrid lleva en funcionamiento "solo siete meses" y, a pesar de su corta edad, ha destacado que "el público ha respondido y la danza --considerada siempre como la hermana pequeña de las disciplinas-- va ganando adeptos".

"La prueba es que siempre que se programa danza se llenan los espectáculos. Creo que hacía falta un lugar de referencia donde todo el mundo sepa que ahí siempre va a poder ver danza", ha subrayado la delegada a los medios.

TEMPORADA 2026 EN CENTRO DANZA MATADERO

Así, la temporada se abrirá del 15 al 25 de enero con 'La mort i la primavera', de La Veronal, bajo la dirección de Marcos Morau. Inspirada en la novela homónima de Mercè Rodoreda, esta reinterpretación escénica con música original de Maria Arnal convierte el universo poético y oscuro de la autora catalana en una metáfora corporal sobre la muerte y la identidad.

El 7 y 8 de febrero, la bailarina Jone San Martin Astigarraga estrenará 'sORDA', un espectáculo autobiográfico que explora la sordera y la danza desde su propia experiencia.

Ya en febrero, los días 14 y 15, la joven coreógrafa francesa Leïla Ka presentará 'Maldonne', una pieza de danza contemporánea y urbana interpretada por cinco mujeres y cuarenta vestidos que hablan de fragilidad, rebeldía y transformación.

Unos días después, del 27 de febrero al 8 de marzo, llegará el estreno absoluto de 'Tentativo (basado en paisajes reales)', lo nuevo de la Compañía Jesús Carmona, con dirección artística de Luis Luque y música de Manu Masaedo. El espectáculo propone una experiencia sensorial donde el flamenco se fusiona con la investigación conceptual y la memoria del cuerpo.

Por su parte, la creadora Asun Noales presentará 'Prometeo' (14 y 15 de marzo), una coproducción con su compañía OtraDanza, que revisa la mitología clásica para reflexionar sobre la creación y la evolución humana. El mes se cerrará con Mercedes de Córdoba y 'Olvidadas (a Las Sinsombrero)', los días 27 y 28 de marzo, un homenaje flamenco a las mujeres de la Generación del 27.

El mes de abril se abrirá con 'Bloody Moon' (9-11 de abril), la primera creación de Marina Mascarell al frente del Danish Dance Theatre. Luego, del 16 al 19 de abril, Rafaela Carrasco --Premio Nacional de Danza 2023-- estrenará 'Humo', una coproducción con Centro Danza Matadero que rinde tributo a las cigarreras del siglo XIX.

MAYO Y JUNIO: GOYO MONTERO, LA CND E ISRAEL GALVÁN

Del 7 al 9 de mayo, Goyo Montero presentará 'Goldberg', su aclamada obra inspirada en las Variaciones Goldberg de Bach, interpretada por el Staatsballett Hannover. Para rematar el mes, del 26 al 31, la Compañía Nacional de Danza (CND), dirigida por Muriel Romero, estrenará dos nuevas creaciones. Por un lado, una de Luz Arcas (Premio Nacional de Danza 2024) y, por otro, de Kor'sia (Premio Fedora), ambas coproducidas con el Centro Danza Matadero.

En junio, Israel Galván, ofrecerá un tríptico de espectáculos: 'La edad de oro' (5-7 junio), una revisión de su icónico montaje con María Marín al cante y Rafael Rodríguez a la guitarra; 'Sevillanas solteras' (12-14 junio), una pieza performativa y humorística que convierte el escenario en una caseta de feria; y, finalmente, 'Bailas, baby?' (13 junio), una propuesta sensorial y sonora para bebés de 6 a 18 meses.

Junio también será para la coreógrafa Lorena Nogal (Premio Nacional de Danza 2024), que estrenará 'La protagonista' (26-27 junio), una investigación sobre la identidad y la fragilidad, coproducida con Centro Danza Matadero.

MÁS PROPUESTAS AL PASAR EL VERANO

La programación se retomará tras el verano con el estreno absoluto de 'Kronos' (25 septiembre-4 octubre), de María Pagés Compañía, una reflexión sobre el paso del tiempo y la esperanza, acompañada por once intérpretes, dos voces y cinco músicos.

Del 24 al 25 de octubre, Lali Ayguadé Company presentará 'Inestable', una pieza de danza contemporánea sobre la hiperconectividad y el impacto de las redes sociales en la identidad.

El otoño traerá también el regreso de la compañía belga Peeping Tom, que del 12 al 15 de noviembre presentará 'Chroniques', su nuevo trabajo coproducido con Centro Danza Matadero. Además, en noviembre se celebrará la segunda edición de 'Nuevos Creadores', el ciclo que impulsa el talento emergente de la danza española en todos sus estilos, con estrenos y coproducciones inéditas.

La temporada se cerrará del 10 al 23 de diciembre con 'Tierra bendita', del Ballet Flamenco de Andalucía dirigido por Patricia Guerrero, un viaje por los cantes y bailes más representativos de la región que fusiona tradición y contemporaneidad.

FESTIVALES, RESIDENCIAS, TALLERES Y NUEVOS ABONOS

Centro Danza Matadero también celebrará el Día Internacional de la Danza (29 de abril) con Celebra26, segunda edición de la Semana Internacional de la Danza, bajo la dirección artística de Enrique Cabrera.

Del mismo modo, el espacio volverá a participar en el Festival Internacional de Cine, Danza y Nuevos Medios FIVER'26, el Festival Cuerpo Romo y se sumará por primera vez a L.E.V. Matadero 2026, dedicado a la electrónica visual y las realidades extendidas.

Asimismo, como cada año, el centro reforzará su programa de residencias, talleres y masterclass, en su apuesta por la formación y la experimentación coreográfica.

Para asistir a los espectáculos de la nueva temporada, los espectadores tendrán a su disposición los nuevos abonos Elige 5' y 'Elige 10', con descuentos de hasta el 40%, disponibles junto a la venta general de entradas a partir del 6 de noviembre.