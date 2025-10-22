Casi 900 víctimas de violencia de género renuncian a declarar contra su agresor en el segundo trimestre

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi 900 víctimas de violencia de género de la región renunciaron a declarar contra su agresor en el segundo trimestre del año, lo que supone el 12,66%, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer registraron 7.996 denuncias y atendieron a un total de 7.011 víctimas, cifras que reflejan un descenso del 0,6% y del 1,6% respectivamente, en relación con el mismo periodo de 2024.

El 'Informe trimestral sobre violencia de género', elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, muestra también que el número de órdenes de protección solicitadas y acordadas entre marzo y junio de este año ha disminuido también con relación a hace un año.

Así, los juzgados de violencia sobre la mujer y los juzgados en funciones de guardia registraron 1.532 solicitudes (un 2,4% menos) y acordaron 694 órdenes de protección (un uno por cien menos). El porcentaje de las acordadas con respecto a las solicitadas se ha mantenido en el 45%, el mismo que en el segundo trimestre de 2024.

En cuanto al número de sentencias dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales, ascendió a 1.659, de las que el 75,40 % fueron condenatorias.

MÁS DENUNCIAS Y MÁS VÍCTIMAS

Durante el segundo trimestre de 2025, los juzgados de violencia sobre la mujer recibieron un total de 7.996 denuncias, un 0,6 % menos que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 8.045. Las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 7.011, un 1,6 % menos que hace un año, cuando se contabilizaron 7.128.

Un trimestre más, en torno a la mitad de las víctimas (el 54,48 %) tienen nacionalidad española, mientras que el 45,51 % restante proceden de otros países. El número de víctimas menores, hijos e hijas bajo la tutela, guarda o custodia de la mujer víctima fueron cuatro*, un 25 % más que el registrado en el mismo trimestre de 2024, durante el que se contabilizaron tres menores.

Los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante mostraron variaciones interanuales mínimas durante el trimestre analizado. Así, una vez más, en dos de cada tres casos (5.776, el 72,23 %), las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría.

Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (104), sólo una más con respecto al segundo trimestre de 2024, y supusieron el 1,30 % del total de las presentadas.

Entre marzo y junio de 2025 aumentaron cerca de un 70 % las derivadas directamente de atestados policiales (1.578), que representaron el 19,73 % del total. Las originadas por parte de lesiones recibido en el juzgado fueron 330 (4,12 %, solo ocho menos que en el mismo periodo de 2024), mientras que las presentadas por terceros sumaron 66 y representaron el 0,82 % del total.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres aumentó 0,7 décimas en relación con la del segundo trimestre de 2024 al situarse la media nacional en 19,2 frente a la media 18,5 de hace un año.

Por encima de la media nacional se situaron Canarias, con una ratio de 33,7 víctimas cada 10.000 mujeres; Baleares, 27,6; Comunidad Valenciana, con 24; Murcia, con 23,6; Navarra, con 23,5 y Andalucía, con 21,8. Madrid tuvo una media equivalente a la nacional (19,2) y por debajo de esa tasa se situaron Aragón, con 17,3; Cantabria, con 16; País Vasco y Cataluña, con 15,3; Castilla-La Mancha, con 14,9; Asturias, con 14,6; Extremadura, con 14,1; La Rioja, con 13,9; Galicia, con 13,3 y Castilla y León, con 11,9.

AUMENTAN LAS VÍCTIMAS QUE RENUNCIAN A DECLARAR CONTRA SU AGRESOR

El porcentaje de víctimas que se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar experimentó un importante incremento, un 12,4 % respecto al mismo periodo de 2024, lo que supone que tomaron esta decisión 12,66 de cada cien mujeres víctimas de violencia de género en nuestra región.

En el trimestre analizado fueron 888 las mujeres víctimas que renunciaron a declarar contra su agresor; de ellas, 422 (el 47,52 %) eran españolas y 466 (el 52,47 %) tenían otras nacionalidades. Como consecuencia del aumento de los controles de calidad realizado por el Servicio de Estadística del CGPJ a partir del último trimestre de 2024, la comparación interanual de los datos a partir de ese trimestre ha podido verse afectada.

SE ADOPTAN EN TORNO A LA MITAD DE LAS PROTECCIÓN SOLICITADAS

Los datos relativos a las órdenes de protección apenas mostraron diferencia con los del segundo trimestre de 2024. Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales de madrid región un total de 1.532 órdenes de protección, un 2,4 % menos que hace un año. De ellas, 1.392 fueron tramitadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 140 por los juzgados en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 694, un uno por ciento menos que hace un año, lo que significa que se concedieron en torno cinco de cada diez (el 45,30 %). Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 598, el 39,03 % de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 96, el 68,57 % de las solicitudes registradas.

Los órganos judiciales regionales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 1.531 medidas judiciales penales de protección de las víctimas.

En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las de prohibición de comunicación (621) y las órdenes de alejamiento (579), que representaron el 40,56 % y el 37,81 % sobre el total de órdenes de protección y de medidas cautelares penales adoptadas, respectivamente.

Asimismo, los órganos judiciales dictaron 460 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (137) y con la atribución de la vivienda (103).

Durante el segundo trimestre de este año también se acordaron 92 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas; 18 consistentes en la suspensión de la guardia y custodia; cuatro medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y 18 medidas de suspensión de la patria potestad.