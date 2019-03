Castaño exige al Gobierno central que apruebe el decreto que permita ejecutar las IFS "antes de ir a elecciones"

Publicado 28/02/2019 13:21:11 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, ha exigido al Gobierno central que apruebe el decreto que permitirá ejecutar las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) "antes de ir a elecciones".

"Podía estar aprobado el 1 d enero porque no tiene que estar ligado a los Presupuestos Generales del Estado. Que luego no nos hablen de inejecución si el decreto se abre a mayo o cuando sea", ha indicado el concejal tras presentar la liquidación del presupuesto de 2018, con un superávit de 1.072 millones de euros y una reducción de la deuda en 720 millones.

El edil ha hecho esta petición por los mil millones de superávit de Madrid y los 7.000 millones del conjunto de ayuntamientos del Estado. "Hay cosas importantes en el Consejo de Ministros pero este decreto lo es. Puede ser el mismo que el del año pasado y aprobarse antes de las elecciones generales", ha insistido.

La falta del decreto no afecta a los 500 millones de euros de IFS de 2018 porque se siguen tramitando y ejecutando pero sin él no pueden arrancar las tramitaciones de 2019. "Es grave porque hablamos de un superávit de mil millones en Madrid y 7.000 millones que no van a la economía real", ha apostillado Jorge García Castaño. "Esto tiene que solucionarse ya, aunque sea con el mismo decreto, que no mejore más", ha terminado.