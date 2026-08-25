Catorce heridos en el encierro nocturno de las fiestas de 'Sanse', que ha contado con 2.200 corredores

Encierro de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios San Sebastián de los Reyes - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El único encierro nocturno de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios San Sebastián de los Reyes, el segundo de los festejos, ha dejado un balance de 14 heridos, todos por caídas y contusiones, y ha contado con una participación de 2.200 corredores.

Los toros de la ganadería Hermanos García Jiménez se han mantenido agrupados durante la manga, con los cabestros abriendo camino en un recorrido iluminado especialmente con unos faroles sobre las talanqueras.

La manada ha recorrido los 820 metros hasta la entrada en los toriles de la plaza 'La Tercera' en menos de dos minutos, según ha detallado el Consistorio en un comunicado.

El responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, ha detallado que se han contabilizado 14 heridos, todos ellos por caídas y contusiones. La asistencia más grave ha correspondido a una fractura de codo, ha señalado.

Por su parte, el concejal de Festejos y Seguridad, Carlos Bolarín, ha valorado "muy positivamente" el funcionamiento del dispositivo de seguridad, reforzado para la ocasión ante una cita que se preveía con gran afluencia de público.

El tercer encierro de las fiestas del municipio de 'Sanse' tendrá lugar este miércoles, a partir de las 11.00 horas, con los toros de la ganadería Zalduendo.