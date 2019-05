CCOO advierte a Educación que denunciará a la Inspección de Trabajo la falta de desfibriladores en centros educativos

Publicado 30/04/2019 11:12:14 CET

CCOO de Madrid ha exigido a la Consejería de Educación e Investigación que dote de forma inmediata a los centros docentes no universitarios de desfibriladores ante "un claro incumplimiento" de la normativa en este sentido, y ha advertido de que de lo contrario realizará una denuncia a la Inspección de Trabajo.

En un comunicado, la organización sindical ha recordado que el 16 de noviembre de 2017 se publicó el Decreto 78/2017, de 12 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la instalación y utilización de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario, y que ya entonces se dirigió a la Consejería de Educación e Investigación para solicitar una partida presupuestaria al efecto de su aplicación en los centros educativos.

Esta partida debía incluir asimismo su mantenimiento, las gestiones necesarias y la formación de los trabajadores para aprender a utilizar los desfibriladores, "puesto que los centros educativos no pueden asumir esta necesidad con los presupuestos recortados".

Desde el sindicato han subrayado que la instalación de desfibriladores es "una medida necesaria para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa", al tiempo que han manifestado que "no se entiende que siendo un instrumento tan esencial y seguro para la recuperación en situaciones de emergencia no estén ya instalados en los centros docentes no universitarios, a pesar de que la fecha límite para su puesta en funcionamiento en las escuelas era el 16 de septiembre".

Además, según CCOO, tampoco se ha impartido a los trabajadores formación para poderlos utilizar en caso necesario". "Estamos ante un claro incumplimiento de la Consejería de Educación, de modo que si se produce cualquier daño por este motivo la Administración será responsable y deberá responder patrimonialmente por ello", ha advertido.

Tras pedir a la Consejería que "deje de jugar con la seguridad de la comunidad educativa madrileña y se comprometa a no actuar de manera irresponsable", ha adelantado que "de no recibir respuesta" su requerimiento realizará una denuncia a la Inspección de Trabajo.