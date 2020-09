CCOO afea a la Comunidad que "expulse" a profesionales sanitarios y luego diga que "faltan en esta oleada"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Madrid ha afeado este lunes al Gobierno regional que "haya expulsado a profesionales sanitarios" y luego afirme que faltan para combatir la segunda oleada de coronavirus.

"No se han puesto en marcha los mecanismos necesarios para contratar, renovar contratos y activar las herramientas de control del virus mientras que el verano dio un respiro a la expansión del coronavirus. Las fugas de talentos se han producido porque mientras Madrid ofrecía contratos de tres meses, a lo sumo, otras comunidades autónomas contrataban por tres años y con hasta 6.000 euros más de salario al año, tanto a médicos como a personal de Enfermería", ha trasladado CC.OO. en un comunicado.

A su juicio, "no ha habido planificación, no se han reforzado plantillas, no se ha hecho caso a los sindicatos, no se ha atendido a las necesidades de reforzar la Atención Primaria y el rastreo, no se ha ejecutado la contratación de personal para el nuevo hospital de pandemias, ni se ha previsto personal para reabrir el Ifema".

Así, ha lamentado que la Consejería de Sanidad siga improvisando, cuando la Comunidad está "al final de los recursos en Atención Primaria" y los profesionales "también están agotados".

Que una autoridad al mando de la Sanidad en Madrid, a su parecer, "proponga desplazar, aunque sea de forma voluntaria, a personal de Atención Primaria apelando a su responsabilidad y necesidad moral-profesional para acudir al Ifema no solo sería una temeridad sino que constituye una irresponsabilidad que traería graves consecuencias y mayor colapso asistencial en los hospitales".

"Sanidad en Madrid, lejos de reforzar las plantillas las aminora, y eso sin contar con los 10.100 contratos de refuerzo Covid-19 que se comprometió a mantener en mayo-junio y de los que aún no se han contratado a cerca de 2.500. Lo refleja el portal del SERMAS que cifraba la plantillas en 73.815 en febrero 2020, por lo que el incremento se queda en 7.722 profesionales más contratados", ha trasladado el sindicato.