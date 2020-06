CCOO convoca huelga de escuelas oficiales de idiomas a partir de este lunes ante las pruebas presenciales

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Madrid, el sindicato mayoritario en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Madrid, ha convocado huelga indefinida en estos centros de enseñanza a partir del 15 de junio ante la decisión de la Consejería de Educación de celebrar de forma presencial los exámenes de certificado de los 22 idiomas que se imparten en la segunda quincena de junio.

La organización sindical ha celebrado una asamblea telemática, abierta a todo el profesorado, en la que "mayoritariamente" se ha refrendado la convocatoria de huelga indefinida a partir del 15 de junio, planteada tras una encuesta realizada por CCOO entre los docentes en la que se manifestaron a favor, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.

Profesores, directores y alumnos de escuelas oficiales de idiomas han solicitado el aplazamiento de las pruebas, a las que están convocados alrededor de 20.000 estudiantes, repartidos en 36 escuelas, para la realización de unos exámenes que constan de una parte escrita de unas cuatro horas de duración y de una parte oral, en dos jornadas.

Según la Asociación de Profesores de Escuelas de Idiomas de Madrid (APEOIM), "no se han establecido protocolos de seguridad específicos, no se han valorado los riesgos laborales que conllevarán y ni siquiera se ha ampliado el servicio de limpieza", teniendo en cuenta que "en la mayoría de las escuelas, por ejemplo, no hay servicio de limpieza por la tarde, a pesar de que los exámenes escritos se llevarán a cabo obligatoriamente en ese turno".

La Asociación de directores de las Escuelas Oficiales de Idiomas (ADEOI) ha dirigido varios escritos a la Consejería donde señala que en otras comunidades autónomas se han aplazado las pruebas, y plantea promocionar al alumnado a través de un análisis del rendimiento durante el curso y celebrar exámenes de certificación "cuando haya plenas garantías de seguridad para ello".

APEOIM y ADEOI consideran que la realización de estos exámenes constituye "un claro riesgo para la salud del alumnado y del personal docente y no docente, además de penalizar a los alumnos más vulnerables, que pertenecen a grupos de riesgo y, lógicamente, no podrán presentarse a los exámenes".