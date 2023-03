CCOO critica que abrir colegios en días no lectivos es "un anuncio de precampaña": "Las cantidades son insuficientes"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Madrid cree que el anuncio de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre la apertura colegios públicos para los alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil (3-6 años) y Primaria (6-12 años) en los días previos al inicio del curso escolar es "de precampaña" y ha afirmado que las cantidades destinadas al proyecto son "absolutamente insuficientes".

En declaraciones remitidas a Europa Press, la secretaria general de Enseñanza del sindicato, Isabel Galvín, ha criticado que Ayuso busque votos partiendo "de una necesidad de las familias".

"Todo lo demás son incógnitas y el anuncio es tan ambiguo que deja todo lo demás en el aire. Parece que se quiere referir a cuidado de niños y niñas en días no lectivos, con lo que no podrán ofertarse actividades que desarrollen el currículo. Parece que se trataría, más bien, de actividades lúdico-educativas porque avanzar currículo para unos y para otros no, no sería ni adecuado ni legal", ha censurado.

Así, ha puesto el foco en que habría que conocer qué perfiles profesionales tendrían, sus competencias y funciones, el convenio de aplicación y asegurar "unas condiciones laborales dignas".

"Otra pregunta sería quiénes serían los responsables de la apertura de estos centros y quienes tendrían la responsabilidad de lo que ocurra durante ese tiempo ¿será una responsabilidad más para directoras y directores? Los auxiliares de control de estos colegios dependen de los ayuntamientos y sus convenios colectivos ¿qué control tiene el gobierno regional sobre esto último?", se ha preguntado.

Galvín ha afirmado que el anuncio se refiere a "hipotéticos convenios con ayuntamientos" pero considera que la presidenta "no ha avanzado prácticamente nada en convenios con corporaciones locales, y en particular si es de otro signo político el equipo de Gobierno municipal".

En esta línea, y pese a reconocer que la necesidad de conciliación de las familias existe, ha aseguro que habría que pensar "en cuáles son las necesidades de los niños" y en lo que parece lo mas adecuado, "que las políticas de conciliación habría que buscarlas, promoverlas a través de negociación colectiva en las empresas o mediante políticas públicas de las propias administraciones públicas para dar cobertura directa a los progenitores para que tengan más tiempo de atención a sus hijos".