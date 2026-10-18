CCOO exige "responsabilidades" y saber "el verdadero motivo" del cierre de la estación de Metro de Sol

Estación de metro de Sol cerrada, en la Puerta del Sol, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. ha exigido este viernes "responsabilidades" y saber "el verdadero motivo" del cierre de la estación de Metro de Madrid de Sol durante el viernes y parte de sábado, que desde la Comunidad de Madrid justificaron para llevar a cabo trabajos de limpieza por la acumulación de orina, excrementos y otros residuos orgánicos por la acampada a favor de la vivienda en la Puerta del Sol.

Metro de Madrid reabrió este sábado a las 23 horas la estación de Sol, que había permanecido cerrada desde las 12.15 horas de este viernes por los altos niveles de amoníaco detectados "tras constatar objetiva y documentalmente, con el resultado de los análisis, que las condiciones de seguridad y salud necesarias se han restablecido".

Desde CC.OO. de Madrid han pedido "explicaciones públicas y responsabilidades, tanto dentro de Metro de Madrid como en la Comunidad de Madrid", tras una serie de acontecimientos "de extrema gravedad y que afectan directamente a la transparencia, la profesionalidad, la neutralidad institucional y el respeto que deben regir el funcionamiento de una empresa pública".

A pesar de lo manifestado públicamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmando que el cierre temporal de la estación de Sol había sido solicitado por los sindicatos y por los servicios de prevención de riesgos laborales, las secciones sindicales de CCOO, UGT y Solidaridad Obrera han desmentido "expresamente haber solicitado dicho cierre". Asimismo, hasta la fecha, han señalado que no se han facilitado a la representación sindical las supuestas mediciones realizadas por el Servicio de Prevención que permitirían acreditar las condiciones denunciadas.

Además, han denunciado que se incluya la expresión "manifestación antiperrofas" en una herramienta corporativa, "como ha ocurrido en una tableta de trabajo, utilizada para consultar la agenda de eventos y las incidencias que afectan al servicio". "El respeto no puede ser una obligación exclusiva de los trabajadores, debe empezar por quienes dirigen la empresa y por quienes elaboran y supervisan sus comunicaciones", han indicado.

Así, han subrayado que Metro de Madrid debe estar al servicio de la ciudadanía y no "de los intereses políticos de ningún Gobierno". "Los trabajadores y trabajadoras de Metro desempeñamos nuestras funciones con profesionalidad, independientemente de nuestras ideas políticas, y merecemos que la empresa para la que trabajamos actúe con ese mismo rigor", han trasladado.

Desde CC.OO. de Madrid han exigido que se identifique a los responsables de las decisiones adoptadas, se facilite la documentación técnica que las sustenta, se investigue el uso de expresiones ofensivas en herramientas corporativas y se garantice que Metro de Madrid "actúa conforme a los principios de transparencia, respeto y servicio público".

"No cuestionamos la necesidad de adoptar medidas de seguridad cuando existan riesgos acreditados, lo que cuestionamos es la falta de información, las contradicciones públicas y la ausencia de explicaciones. Los trabajadores de Metro de Madrid no somos una coartada para justificar decisiones políticas, ni nuestras herramientas de trabajo deben convertirse en vehículos de descalificación ideológica", han expuesto.

Por último, han trasladado que no van permanecen "impasibles" ante situaciones que puedan comprometer "los derechos de la plantilla, la credibilidad de la prevención de riesgos laborales o la neutralidad que debe caracterizar a un servicio público". "Metro de Madrid es una empresa pública, sus trabajadores merecen respeto y la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad", han apostillado.