CCOO impugna la licitación del servicio de limpieza de siete hospitales madrileños al implicar "recortes"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha presentado un recurso especial en materia de contratación contra la licitación para el servicio de limpieza del grupo de hospitales Ramón y Cajal, Niño Jesús, La Princesa, Príncipe de Asturias, Getafe, El Escorial y Gregorio Marañón por considerar que el contrato vulnera los derechos de los trabajadores.

Según ha explicado el sindicato en un comunicado, después de analizar minuciosamente la licitación, "se ha comprobado que en algunos casos los pliegos elaborados por la Comunidad de Madrid contienen una insuficiencia económica que puede llegar a superar el 50 por ciento del coste salarial real".

"La propuesta económica se ha realizado haciendo los cálculos sobre el convenio macro sectorial y no sobre los convenios propios y en vigor de cada centro hospitalario posee", ha precisado la organización sindical, al tiempo que ha indicado que "tampoco contempla de manera correcta el número de real de plantilla, así como, sus antigüedades".

Además ha apuntado que el criterio económico supone un 70 por ciento del criterio de adjudicación, quedando relegado en el restante 30 por ciento, entre otras cuestiones, los sistemas integrales de desinfección, "desgraciadamente tan necesarios en estos días debido a la pandemia de coronavirus".

Igualmente, ha lamentado que también se establece la posibilidad de la subcontratación del propio servicio, "que siempre supone una merma en las condiciones finales de las plantillas".

"El pliego presentado por la Comunidad de Madrid o es un error o chapuza de la gestión de Gobierno de la Comunidad de Madrid u obedece a una política de recortes de los servicios públicos, cualquiera de las dos opciones es intolerable", ha apuntado el secretario general de Construcción y Servicios de Madrid de CCOO, Pedro Garijo.

"No se puede aplaudir de cara a la galería y luego aplicar recortes o no tomarse en serio un servicio como la limpieza hospitalaria, que siempre ha sido esencial. Con la crisis del Covid-19 la sociedad ha tomado conciencia de ello, la Comunidad de Madrid parece que no", ha concluido Garijo.