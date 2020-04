CCOO insta a Educación a sustituir las bajas "sin ninguna exclusión", como hacen la mayoría de las CCAA

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Madrid ha instado este lunes a la Consejería de Educación y Juventud a sustituir las bajas entre docentes "sin ninguna exclusión", y ha presentado un informe sobre las contrataciones del personal interino en el Estado que demuestra que así lo hacen la mayoría de las comunidades autónomas.

Según la secretaria de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, Isabel Galvín, la conclusiones de este informe son "contundentes", ya que "en una mayoría de Comunidades Autónomas, algunas de ellas gobernadas por el PP con Ciudadanos como lo está Madrid, se han normalizado las sustituciones durante el estado de alarma".

"En Madrid se debe hacer efectivo el derecho a la educación en las mismas condiciones y con las mismas garantías que en el resto de España; y el profesorado madrileño tiene los mismos derechos que el de otras Comunidades Autónomas a realizar su trabajo con garantías y respeto a las ratios y al decreto de especialidades", ha señalado.

Así, ha afirmado que "por esto y porque el curso continúa y ha de terminarse el trimestre, es ineludible que Madrid reanude los llamamientos de forma inmediata y que lo haga con garantías, esto es que se publiciten los llamamientos y sean sustituidas todas las bajas por enfermedad, jubilación, licencias o incluso y lamentablemente por fallecimiento, sin ninguna exclusión".

"No puede ser una decisión arbitraria donde se cubren las bajas y donde no, porque el alumnado sin excepción tiene derecho a tener un profesor y porque todo el profesorado tiene derecho a que sus condiciones laborales y profesionales sean respetadas", ha apostillado.

CC.OO. rechazó la suspensión de llamamientos de profesorado interino y denunció los hechos ante la Inspección de Trabajo y el día 23 de marzo recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, que se ha negado a admitir este recurso. Por ello, CC.OO. ha decidido recurrir esta suspensión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"Desde entonces hemos oído al consejero de Educación Ossorio dar toda clase de argumentos para justificar lo injustificable; por ejemplo, que no se podían nombrar interinos porque estos no conocían a los alumnos; incluso, que se habían suspendido las clases y no había docencia, como manifestaron representantes de la Consejería de Educación al juez que tramitó la denuncia interpuesta por CC.OO.", ha lamentado Galvín.

A su juicio, "este informe demuestra que es posible contratar interinos fuera de Madrid y que la Consejería ha decidido aprovechar la pandemia para recortar en Educación".