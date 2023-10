CCOO Madrid tacha de "crisis humanitaria" los problemas con las becas comedor: "Seguimos igual o peor"

FAPA Giner de los Ríos irá a Defensor del Pueblo y Fiscalía y Viciana insiste en que nadie que cumpla requisitos se quedará sin la ayuda



MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CC.OO. Madrid ha tachado de "crisis humanitaria" los problemas que se están produciendo con las becas comedor en la enseñanza pública madrileña y cree que, pasado un mes desde el inicio de las clases, la situación sigue "igual o peor".

Así lo ha subrayado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvin, quien ha recordado que "después de un primer retraso que dejó entonces a las familias necesitadas sin el dinero para pagar la comida des sus hijos", ahora muchas de estas familias "que han tenido que hacer hasta tres subsanaciones han recibido un SMS denegándoles la beca".

En un comunicado, el sindicato ha denunciado que muchos de los requisitos para conceder las becas "no figuran en la convocatoria inicial", que "se rige exclusivamente por los ingresos familiares", por lo que cree que "se está cruzando la línea de vulnerar derechos fundamentales de las familias solicitantes", a las que se está "sometiendo a indefensión y a inseguridad jurídica".

Isabel Galvín ha cargado, además, contra la externalización del proceso de tramitación de las becas a una empresa "que ha cobrado casi 229.000 euros por la gestión caótica".

"Muchos menores, un mes después de iniciarse el curso, siguen sin poder comer en el comedor de su centro porque sus familias no tienen el dinero para adelantar el precio del menú", ha lamentado la responsable educativa de CC.OO. Madrid, quien ha recordado que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ofrece dos tipos de ayudas, unas para familias con menos de 3.000 euros de renta per cápita que cubren el 82% del coste en las que la familia "paga un euro por el menú, en vez de 5,5 euros" y otra correspondiente al 45,5% --3 euros el menú para quienes no ingresen más de 4.260 euros--, un sistema "muy insuficiente" para Comisiones Obreras dado que "para una mayoría de familias madrileñas, sometidas a las subidas del IPC y de las hipotecas, es un gasto inasumible", a lo que suma que en la Comunidad de Madrid "el 14% de los menores está en situación de pobreza".

Por todo ello, Galvín ha remarcado que lo que está pasando con las becas de comedor es "una auténtica crisis humanitaria en la comunidad que se dice más rica de España".

En este sentido, el sindicato ha reivindicado que el Gobierno regional haga un ingreso, por la vía de urgencia, para que los centros "puedan pagar a las empresas de comedor y que así coman los menores".

CRÍTICAS DE LA FAPA GINER DE LOS RÍOS

Estas críticas se suman a las de la FAPA Giner de los Ríos, quien ha rechazado las situaciones que están viviendo "muchas familias madrileñas" víctimas de "la improvisación, la ineptitud y el abandono" de la Consejería, por lo que están "desesperadas y abandonadas".

"La normativa salió mal redactada y los parches posteriores no han solucionado las graves lagunas creadas, a pesar de haberlo reclamado por la FAPA a la Consejería que lo hiciera", ha subrayado en otro comunicado en el que también ha criticado "la privatización del servicio de tramitación".

La FAPA ha solicitado una reunión urgente con el Defensor del Pueblo para poner todos los datos en su poder y pedirle que actúe dentro de sus competencias, al tiempo que ultima un escrito a la Fiscalía de Menores con la misma intención.

MENSAJE DE TRANQUILIDAD DEL CONSEJERO

Ante estas críticas, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha insistido en que "ninguna familia que cumpla los requisitos se quedará sin beca comedor" y ha mandado "un mensaje de tranquilidad" ante las incidencias derivadas del cambio de sistema de tramitación de las becas para cumplir con las directrices de la Intervención General.

"Yo creo que es muy importante señalar aquí que este sistema de becas es el mismo que se utiliza en todas las becas que pone en marcha la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y que ya van funcionando desde hace años. Únicamente se han producido problemas en este ámbito de las becas comedor y precisamente ha sido por la transición del sistema de precios reducidos al sistema de becas propiamente dicho", ha explicado el consejero a un día de que se cierre el plazo para que las familias puedan subsanar estos defectos formales en sus solicitudes.

Viciana ha remarcado que se ha informado a las familias "de una manera personalizada" y adicionalmente se ha enviado SMS a todas indicando cuál es el motivo de subsanación en su caso y cuál es la documentación que tienen que aportar. "Entendemos que en muchos casos quizá el envío de mensajes ha sido un poco exagerado, pero en todo caso nuestra intención era mantener un canal de información continuada para asegurarnos de que disponían de todos los medios para subsanar convenientemente", ha precisado.

En cualquier caso, el consejero ha dejado claro que "ningún niño, ninguna familia que reúna los requisitos se va a quedar sin la beca comedor, esto quede por descontado", ha añadido.