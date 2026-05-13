CCOO pide una burocracia "ágil" en las becas comedor y que los criterios de renta "no excluyan a familias"

Archivo - Detalle de una de las bandejas de la comida en el comedor.
Archivo - Detalle de una de las bandejas de la comida en el comedor. - María José López - Europa Press - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 13 mayo 2026 10:22
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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Educación de CC.OO ha pedido a la Comunidad de Madrid una burocracia "ágil" en la adjudicación de las becas comedor, así como que los criterios de renta "no excluyan a familias que han perdido poder adquisitivo desde 2024".

En un comunicado, el sindicato ha celebrado que la dotación de estas ayudas para el curso 2026-27 se haya incrementado hasta los 68 millones frente a los 60 del año anterior, pero ha subrayado que "la suficiencia del presupuesto debe medirse frente a la realidad social y el aumento del coste de la vida".

CC.OO ha señalado que la normativa establece cuatro niveles de protección económica en estas ayudas. La protección máxima, de 979 euros anuales, se reserva a familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI) o del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La ayuda intermedia, de 445 euros al año, se dirige a familias con una renta per cápita inferior a 8.400 euros, así como a víctimas de violencia de género o terrorismo y al alumnado en acogimiento familiar.

La ayuda mínima, de 295 euros anuales, está prevista para familias numerosas con rentas per cápita de entre 8.400 y 10.000 euros. Además, se contempla una cobertura total para el alumnado en acogimiento residencial, víctimas de violencia de género en centros de acogida y beneficiarios de protección internacional, ha trasladado el sindicato.

"Un presupuesto de 68 millones de euros solo es razonable si asegura la gratuidad universal para las rentas bajas y si la gestión administrativa es ágil. No podemos permitir que el derecho a una alimentación adecuada en los centros educativos dependa de la disponibilidad presupuestaria de última hora", ha defendido la secretaria general de la Federación de Educación de CC.OO, Aída San Millán.

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