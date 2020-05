CCOO y UGT consideran "muy precipitado e imprudente" volver a las aulas el 1 de junio: "No hay condiciones"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. y UGT coinciden en que "no hay condiciones" para que los alumnos de 2º de Bachillerato, que tendrán que enfrentarse a la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), puedan volver a las clases presenciales el próximo 1 de junio, así como los alumnos de distintos cursos que necesitan refuerzo, aunque sea con tutorías y grupos reducidos, lo que consideran "muy precipitado e imprudente".

El consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, ha trasladado este martes a las organizaciones sindicales que la Comunidad de Madrid ha solicitado al Ministerio de Sanidad que flexibilice la fase 1 de la desescalada para que pueda producirse dicha actividad educativa, ya que sin esa flexibilización las clases presenciales no volverían hasta la fase 2, es decir, en principio a partir del 8 de junio.

Por un lado, ambas organizaciones sindicales han celebrado que la Consejería de Educación haya "rebajado su afán de vuelta" y "relajado sus pretensiones de retorno generalizado a las aulas".

"Nos parece una buena noticia que hayan asumido que las etapas de Educación Especial y 3-6 no están preparadas para incorporarse", ha señalado, en declaraciones a Europa Press, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, Isabel Galvín, quien ha valorado positivamente que el Gobierno regional haya "rebajado su afán de vuelta".

"Desde UGT celebramos que la Consejería de Educación haya relajado sus pretensiones de retorno generalizado a las aulas trasladando dicha incorporación a septiembre, especialmente para el alumnado de educación infantil de 3 a 6 años y de Educación Especial", ha manifestado la secretaria de Enseñanza de la Federación de empleados de servicios públicos de UGT, Teresa Jusdado, en declaraciones a Europa Press.

Sin embargo, ambas responsables han manifestado su preocupación por el primer ciclo de educación infantil, de cero a tres años, para el que el Gobierno regional plantea "una posible vuelta cuando la región pase a fase 3", circunstancia "factible" teniendo en cuenta que durante el mes de julio también están abiertas y en funcionamiento las escuelas de Educación Infantil.

PREOCUPACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL

"Nos preocupa el tramo 0-3, que podría retomar la actividad presencial cuando Madrid entre en la fase 3, a diferencia del resto, por la dificultad añadida que en cuestiones de salud y seguridad tiene este tramo de la educación, por lo que hemos pedido la constitución de una mesa de expertos en educación infantil para valorar el retorno a las aulas en esta etapa tan importante", ha indicado Jusdado.

Por su parte, Galvín ha puesto de manifiesto que "ha quedado claro a lo largo de la reunión que en cualquier caso sería en la fase tres y si las condiciones sanitarias lo permiten", al tiempo que ha subrayado la importancia de que se constituya dicha mesa de expertos, una propuesta que la Consejería les ha dicho que "estudiará".

Para Jusdado, "a pesar de que el planteamiento general es la vuelta en septiembre, se da cierta contradicción cuando la Consejería anuncia que ha pedido permiso al Ministerio de Sanidad para retomar las clases el día 1 de junio en segundo de Bachillerato, de forma voluntaria, y refuerzos educativos para todos los niveles, incluida la primaria, aunque solo para tutorías y con cita previa". "Esto conllevaría que en un primer momento en el que todavía estamos en la fase 1 se pudieran abrir todas las aulas, lo que consideramos muy precipitado e imprudente", ha advertido.

"Desde UGT insistimos en la necesidad de evaluar los riesgos, establecer protocolos, adaptar las medidas preventivas a la realidad de los centros educativos, sin dejar de lado que la Consejería de Educación debe contemplar la financiación necesaria para llevar a cabo todas las medidas de seguridad, que incluyen la reducción de ratios, el incremento de plantillas, dotación de recursos digitales, formación, etc.", ha agregado.

Por su parte, Galvín ha manifestado que espera que el Ministerio de Sanidad no autorice la incorporación voluntaria a las clases presenciales de los alumnos de 2º de Bachillerato y el refuerzo educativo para el alumnado de distintas etapas el 1 de junio, ya que considera que "no hay condiciones porque no hay plan, porque no se ha hecho una prevención de riesgos". Así, ha abogado por recuperar la actividad presencial en la fase 2 exclusivamente para alumnos que no vayan a titular y "atendiendo a la autonomía de los centros".

Asimismo, ha mostrado su preocupación por la falta de "una iniciativa fuerte para realizar el plan de prevención de riesgos" por parte de la Consejería, aunque se ha comprometido a empezar a trabajar sobre esa cuestión en los próximos días con los sindicatos, tal y como ha indicado Galvín.

BAJADA DE RATIOS Y AMPLIACIÓN DE PLANTILLA

Además, ha planteado al consejero otros temas que les preocupan, como que "el proceso de escolarización se está produciendo en modalidad presencial en un número muy importante de casos, porque la vía telemática no está funcionando, y no hay un procedimiento, un protocolo". "Les habíamos pedido por escrito que habilitasen el sistema telefónico para poderse hacer la preinscripción como se está haciendo en otras administraciones, no lo han hecho", ha apostillado.

Asimismo, ha lamentado que no se hayan planificado medidas que tienen que acompañar la vuelta de la actividad presencial en los centros, como el suministro de material de protección, la gestión de entradas y salidas, el establecimiento de corredores seguros o el tratamiento de los residuos y del papel.

En este sentido, ha señalado que de cara al próximo curso "se va a requerir bajada de ratios, ampliación de plantilla, adaptación de edificios, recurrir a edificios o aulas que hayan cerrado, uso de espacios comunitarios, y presupuesto extraordinario".