CCOO y UGT Madrid reclaman "más medidas preventivas y más control" ante el "aumento de muertes" en accidentes laborales

Apuntan que Inspección de Trabajo dispone de 38 inspectores en la región cuando tendría que tener 80 por volumen



MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. y UGT Madrid se han concentrado este lunes frente al Palacio de Cibeles para recordar a los trabajadores fallecimientos en accidentes laborales producidos en la Comunidad de Madrid y han reclamado "más control, medidas preventivas y medios" para hacer cumplir a las empresas la ley de Prevención de Riesgos Laborales ante el "aumento de muertes" en el lugar de trabajo.

Esta movilización se produce tras los últimos tres decesos producidos en la región, los dos obreros de la construcción que murieron al derrumbarse dos forjados de unas 10 toneladas de peso de un edificio en obras en el distrito de Fuencarral y un trabajador que falleció en Boadilla del Monte tras caer del techo de una nave industrial. "Estamos consternados por esta situación, por eso también queremos acompañar a los familiares y amigos por esta situación que estamos viviendo", han expresado los sindicatos.

Los representantes de los dos sindicatos han tildado de "escalofriantes" las cifras facilitadas por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que, según los propios sindicatos, elevan hasta 28 las personas fallecidas en su lugar de trabajo hasta abril, y llegan hasta 31 si se contabilizan los últimos decesos conocidos en el mes de mayo.

MINUTO DE SILENCIO EN CIBELES

"Las cifras están aumentando un 47% respecto al año pasado, cifras que son muy escalofriantes y, en comparación con el mes anterior se elevan un 133% en mayo, es decir, en el mismo mes del año pasado fallecieron tres trabajadores y este mes han fallecido siete. Esto es muy alarmante", han asegurado. Tras la lectura de un comunicado conjunto, los asistentes han guardado un minuto de silencio en memoria de los trabajadores fallecidos en accidentes laborales.

La secretaria de Salud Laboral de CC.OO. Madrid, Ana Belén Casado, ha pedido a las empresas una "mayor cultura preventiva" y cumplir "todas las medidas" recogidas en las planificaciones de prevención "para paliar el riesgo y poder evitarlo".

"La realidad del día a día nos dice que esa integración no es real y tristemente acaba con el fallecimiento de trabajadores en la región, por la falta de integración real de las medidas preventivas. Todas las empresas tienen un programa de planificación preventiva y deben (las empresas) hacer un control y seguimiento de esas medidas preventivas. Entendemos que eso es lo que está fallando. No están evaluando los riesgos y eso tristemente lleva al desenlace de trabajadores fallecidos", ha explicado Casado a los medios.

DENUNCIAN EVALUACIONES DE RIEGO "DESACTUALIZADAS"

Casado ha denunciado que las evaluaciones de riesgos "están desactualizadas" y en la planificación de las medidas preventivas "no se recogen los riesgos reales a los que están sometidos los trabajadores" y, por tanto, no se identifica la medida que debe vincularse a ese riesgo para la protección real del trabajador", ha añadido.

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Madrid, Leticia Fernández, ha apelado a la resposabilidad empresarial a la hora de cumplir la Ley de Prevención de Riegos Laborales para obtener puestos de trabajo "seguros". Asimismo, ha reclamado "más medios" en la Inspección de Trabajo puesto que, en la Comunidad de Madrid, "se disponen tan solo 38 inspectores de trabajo, cuando tendría que tener un volumen de 80 inspectores".

"Las empresas no están cumpliendo con la ley de prevención, si tú cumples con la ley de prevención las personas no fallecen en su puesto de trabajo. Los puestos de trabajo tienen que ser lugares donde efectivamente no ocurran ni accidentes. Está claro que nos faltan medios en la Inspección de Trabajo, las empresas se están saltando la normativa. Importa más la productividad y se está saltando la parte preventiva, pero ¿a dónde vamos a llegar?", ha exclamado Fernández.

Finalmente, ha destacado el inicio de una mesa de negociación abordar una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales. "Va a cumplir 30 años y hay que acometer un cambio, una adecuación. Consideramos que la ley se tiene que realizar, y que se tiene que hacer. Pero, ¿y qué pasa con los empresarios? ¿Por qué prefieren entonces pagar las multas a la Inspección de Trabajo y saltarse la prevención?, ha expresado a los medios de comunicación.

MADRID, LA REGIÓN CON "MENOR SINIESTRABILIDAD"

Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo han recalcado a Europa Press que la región tiene el índice de siniestralidad laboral (número de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores afiliados) "más bajo de toda España".

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo de febrero de 2023 a enero de 2024 muestran que el indicador madrileño está un 23,39% por debajo de la media nacional, con unos valores de 2.714 en el conjunto del país y de 2.079 en la región.

Desde la Consejería que dirige Rocío Albert han señalado que actualmente está vigente el VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales, "fruto del trabajo compartido y del diálogo social entre la Comunidad de Madrid y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en nuestra región".

"Las medidas contempladas están acordadas y consensuadas. Además de este consenso, los agentes sociales perciben subvenciones para participar también de forma activa en la ejecución de dichas medidas", han subrayado.