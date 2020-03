CCOO y UGT piden a los grupos que combatan brecha salarial pese a que la "extrema derecha" de Vox lo quiera "reventar"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. y UGT han registrado en la Asamblea de Madrid una carta dirigida a todos los grupos, menos a Vox, mediante la que les piden que combatan la brecha salarial y utilicen los medios necesarios para ello pese a que la "extrema derecha" de Vox lo quiera reventar.

En el escrito, presentado por el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, y el secretario general de CC.OO. de Madrid, Jaime Cedrún; con motivo de la celebración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer piden impulsar el Diálogo Social, incrementar las políticas activas de empleo, exigir la implantación y el cumplimiento de los Planes de Igualdad, y en general, adoptar medidas de acción positiva dirigidas a eliminar las brechas de género.

Quieren también mejoras en el desarrollo de la normativa de igualdad que sirva de forma "real al logro de la eliminación de la discriminación y desigualdad de la mujer en el acceso al empleo, su mantenimiento y promoción, y que contribuya de forma decisiva a mejorar la calidad en el empleo de las mujeres".

Ambos sindicatos solicitan reforzar y garantizar los instrumentos y recursos de vigilancia, control y sanción de la Autoridad Laboral para el cumplimiento "efectivo" del principio de igualdad en el ámbito laboral y adoptar medidas para fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en los cuidados y responsabilidades familiares, y fortalecer la oferta pública de infraestructuras y servicios relacionados con el cuidado (dependencia, mayores, sanidad, servicios sociales) con empleo y recursos públicos accesibles y de calidad.

Asimismo, adoptar medidas y políticas dirigidas a lograr la representación paritaria en todos los órganos de representación y decisión, en las distintas estructuras políticas, sociales, académicas, científicas, culturales económicas y de cualquier ámbito de la sociedad española e impulsar una reforma educativa basada en la coeducación que integre la educación en la igualdad y en el respeto a la diversidad

Por último, abordar en el marco del Diálogo Social el avance en la equiparación en materia laboral y de Seguridad Social de las trabajadoras del hogar. De hecho, desde CC.OO. Madrid y UGT Madrid, reivindican políticas migratorias y de refugio justas y con perspectiva de género, en las que primen los derechos de las personas migrantes y la igualdad en el mercado de trabajo.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, Reillo ha puesto de manifiesto que el primer paso para erradicar la violencia de género es ejecutar el presupuesto en esta materia, al igual que para que se equiparen salarialmente hombres y mujeres.

Sobre el hecho de que este jueves previsiblemente no se lea una declaración institucional en el Pleno de cara al 8M, el secretario general de UGT espera que "se evite" porque sería la primera vez en democracia que no se lleva a cabo una iniciativa de estas características. "La verdad es que no sé qué hace un partido político que incumple la Constitución en un parlamento democrático", ha lanzado.

Por su parte, Cedrún ha lamentado que actualmente siga existiendo "la brecha salarial" y que siga creciendo. "Es una primera llamada de atención. Estamos tomando conciencia y hay una mayor sensibilización de la sociedad pero queremos reforzar el diálogo social y por tanto esta propuesta a los grupos y al Gobierno", ha sostenido.

Pese a las "dificultades que hay como consecuencia de una extrema derecha que quiere reventar las iniciativas en esta dirección y chantajea a los partidos del Gobierno", piensa que hay una mayoría en el parlamento que se toma en serio los programas de respeto a la diversidad y la igualdad.