CEIM rechaza de manera "contundente" la reforma de las pensiones y pide al Gobierno que no "coloque más obstáculos"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial Madrid-CEOE (CEIM) ha rechazado de manera "firme y contundente" la reforma de las pensiones propuesta por el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones y ha exigido al Gobierno que deje de "poner obstáculos" a las empresas.

Según un comunicado de CEIM, el Ejecutivo central y los sindicatos han acordado y firmado esta reforma "unilateralmente". Entienden que "penaliza" a las empresas, "lastra" la creación de empleo y "dinamita" el diálogo social. Además, consideran que se ha presentado de forma "inadecuada".

Los empresarios de Madrid han destacado que "no se ha buscado el consenso" y han criticado el plazo de diálogo social porque "impide" una participación "real y efectiva" en el debate sobre la Seguridad Social, de lo que han subrayado su "derecho constitucional" también para las empresas.

EL GOBIERNO "IMPONE POLÍTICAS INSOLVENTES"

CEIM considera que el Gobierno pone "un obstáculo tras otro" a la actividad empresarial e "impone políticas insolventes" contra la productividad de un tejido que "intenta sobrevivir" generando riqueza y empleo "en favor del progreso de España".

Los empresarios han insistido en que "lo único" que puede ayudar a hacer un sistema "sostenible" es que las empresas "aumenten su dimensión" y crezcan las contrataciones. Han criticado que son "parte de la solución", pero necesitan que "no les coloquen más obstáculos".

En cuanto a la reforma, CEIM ha advertido de la "ruptura" del principio de contributividad al elevar las bases máximas de cotización "muy por encima" de la pensión máxima. Consideran que España está lanzando el mensaje de que "se castiga el talento y la actividad de valor añadido". También insisten en que los rendimientos ya tributan en el IRPF, que sostiene el Sistema de Seguridad Social.

Por otra parte, han asegurado que no se ha abordado el gasto público y que hay pensiones que "no tienen sentido" que se financien con la Seguridad Social como la de viudedad vitalicia, de la que consideran que debería ser una política asistencial no contributiva.

Además, han concretado que el gasto por Incapacidad Temporal derivado de "contingencias comunes" debería tener más controles y las mutuas tener "más relevancia", al menos en las patologías traumáticas "más frecuentes".

UNA REFORMA DE "CARÁCTER ELECTORAL"

CEIM considera la reforma de "carácter electoral" ya que mejora las rentas de los jubilados "a costa de endurecer constantemente la barrera para entrar en el empleo de los más jóvenes". Han defendido esta idea asegurando que el coste de las empresas para contratar a un joven "se va acercando" a 1.750 euros (con 12 pagas).

CEIM ha esgrimido que en país europeo con el paro juvenil más elevado, "resulta contraproducente" seguir apostando por encarecer la entrada en el mercado laboral. Ha calificado de "obvio" que cuantos más trabajadores haya, habría "menos necesidad" de incrementar las cotizaciones.

En defensa de los autónomos, ha enfatizado en que "queda eliminado" el acuerdo sobre cotización que no contemplaba una subida adicional como la que se plantea. Además de que ya han visto incrementar sus cuotas por el sistema de cotización por ingresos reales.

Esta reforma, ha espetado CEIM, genera un clima de negocios "adverso" a la actividad empresarial, impulsado por un "Gobierno irresponsable" que "criminaliza, ataca y menosprecia" a las empresas.

La patronal ha recalcado que no pueden "tirar de déficit como la administración pública" y que necesitan los beneficios para ser "viables, generar empleo y sostener el estado de bienestar", y que por ello se les "descalifica".

Han criticado que tienen libertad de decisión, pero se les "ataca" si para "defender" sus intereses deciden irse de España. Determinan que la "política intervencionista" del Gobierno "ataca la viabilidad" de los negocios.