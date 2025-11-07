El CEIP Cardenal Herrera Oria albergará la primera Escuela Europea Acreditada de España

Archivo - Niños en el patio el primer día de colegio, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid albergará en el CEIP Cardenal Herrera Oria de la capital la primera Escuela Europea Acreditada (EEA) de España, según ha anunciado este viernes el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana.

"Es algo completamente novedoso y es algo que llevábamos en programa electoral, y es precisamente el hecho de que desde la Comunidad de Madrid hemos apostado por la enseñanza abierta, por la enseñanza a través de una Escuela Europea Acreditada y precisamente en este sentido hemos seleccionado ya un centro", ha señalado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

En este sentido, el consejero ha detallado que ya se han iniciado "todos los trámites", tanto con el centro como con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, como el propio Consejo de Escuelas Acreditadas Europeas que engloba a todos los países de la Unión Europea.

"Se va a iniciar la tramitación, veremos qué resultado tiene, hasta ahora es muy positivo y, desde luego, estamos muy satisfechos con esta iniciativa", ha concluido.