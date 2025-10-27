Los cementerios municipales celebrarán el Día de Difuntos con visitas guiadas y música a la luz de las velas

Archivo - Varias personas llevan flores a un ser querido, en el Cementerio de la Almudena - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Servicios Funerarios de Madrid (SFM), la empresa funeraria municipal, ha preparado una programación especial para los cementarios municipales con motivo de la festividad de Todos los Santos y Difuntos (SFM), ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La programación especial de actividades gratuitas se desarrollará entre este lunes y el domingo 2 de noviembre en varios cementerios municipales de la ciudad. La iniciativa busca "ofrecer a los madrileños espacios de encuentro, reflexión y homenaje en memoria de quienes ya no están en un año especialmente significativo por ser el Centenario del Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena, el mayor cementerio de Madrid y uno de los espacios funerarios más emblemáticos de Europa".

Entre las propuestas se encuentra el concierto de difuntos 'Piano y Candelas', una experiencia sensorial que combina música, luz y emoción en un entorno íntimo y cargado de simbolismo. El concierto tendrá lugar en el interior de la capilla del Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, un espacio recientemente restaurado que acoge nuevamente esta cita especial en recuerdo de los seres queridos.

Este año se ofrecerán cuatro pases: dos el 31 de octubre y dos el 1 de noviembre, a las 19.30 y a las 21 horas, con un programa musical centrado en piezas de Ludovico Einaudi, interpretadas a la luz de las velas. La actividad es gratuita y requiere reserva previa a través de la página web de SFM.

Durante toda la semana se realizarán visitas guiadas por algunos de los cementerios históricos de Madrid, con recorridos que permiten descubrir el valor artístico, patrimonial y cultural de estos espacios únicos. Las visitas se desarrollarán en horario de mañana y tarde, del 27 de octubre al 2 de noviembre, excepto el día 1. Las plazas son limitadas y también requieren inscripción previa a través de la página web de SFM.

ÁRBOL DEL RECUERDO

El día 1 de noviembre, de 11 a 17 h, se instalará en los Cementerios Sur-Carabanchel y Nuestra Señora de La Almudena, el ya tradicional Árbol del Recuerdo, donde los visitantes podrán dejar mensajes personales en homenaje a sus seres queridos. Esta acción simbólica, sencilla pero profundamente emotiva, busca ofrecer un espacio colectivo para la memoria y el afecto.

También se celebrará la entrega de premios de la III edición del Concurso de Proyectos de Final de Vida y Ayuda al Duelo, una iniciativa que reconoce propuestas innovadoras y comprometidas con el acompañamiento emocional, la dignidad y el cuidado en los procesos de despedida.