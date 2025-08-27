El centro Concepción Arenal ofrece atención social, psicológica y jurídica a 558 mujeres víctimas de trata en 2025

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández (izq.), junto a trabajadoras del centro municipal Concepción Arenal, este miércoles, en Madrid. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centro municipal Concepción Arenal ha ofrecido atención social, psicológica, jurídica y de empleo a 558 mujeres víctimas de trata en 2025 con el objetivo de que puedan superar la situación de violencia sufrida y recuperar sus proyectos de vida.

Así lo ha detallado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, este miércoles en su visita al centro junto al concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo.

El Centro de Atención Integral Concepción Arenal es un recurso del Ayuntamiento de Madrid en el que se proporciona apoyo especializado a víctimas de trata con fines de explotación sexual y otros abusos de derechos humanos en contextos de prostitución.

Con cada usuaria se sigue un plan de intervención individualizado, que se ajusta a sus necesidades y que respeta sus tiempos. Se pone a su disposición atención social y psicológica, así como asesoramiento jurídico. Además, se trabaja en la prevención y promoción de la salud de las mujeres y en la mejora de su empleabilidad.

Gracias al nuevo contrato de gestión del centro, que comenzó a ejecutarse en 2024 y que está dotado con un presupuesto plurianual de 2,1 millones de euros, se ha incrementado el número de horas de mediación intercultural, clave para atender la diversidad de culturas y nacionalidades de las usuarias.

El centro está abierto de lunes a viernes en horario de 10.00 a 19.00 horas y a él se accede por iniciativa propia de la mujer (teléfono 914 680 853) o por derivación de la unidad móvil con la que cuenta el recurso, de otros centros de atención de la red pública municipal, de entidades sociales o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Además de su función asistencial, el centro Concepción Arenal desarrolla acciones de formación y sensibilización sobre la lacra de la trata y la explotación sexual e imparte formación a profesionales que trabajan en la atención a estas mujeres.

73 MUJERES HAN CONSEGUIDO UN PUESTO DE TRABAJO

Tal y como ha informado Fernández en su visita, en los siete primeros meses de 2025 se ha prestado atención integral a 558 usuarias, de las cuales 105 son casos nuevos, mientras que 443 mantienen la intervención iniciada el año anterior.

Con ellas se han realizado 7.670 intervenciones. La franja de edad mayoritaria de las usuarias es de entre 35 y 44 años y el 55% tiene hijos a cargo. El perfil de las mujeres víctimas es similar al de las atendidas en el centro en el año 2024, que fueron un total de 608.

En el ámbito de la inserción laboral, el número total de atenciones prestadas entre enero y julio de 2025 asciende a más de 2.300. En concreto, 235 mujeres han participado en las acciones de mejora de la empleabilidad que se han programado y 73 mujeres han conseguido un puesto de trabajo. Hasta 69 empresas y entidades están colaborando en el proceso.

Además, el centro Concepción Arenal cuenta con una unidad móvil que se encarga de acudir a los diferentes espacios abiertos (calle) y cerrados (pisos) de la ciudad donde se encuentran las mujeres víctimas de trata o en contextos de prostitución, detectando las posibles víctimas y facilitando la necesaria protección y asistencia a las mismas.

En los siete primeros meses de 2025, la unidad móvil ha atendido a 604 mujeres y ha realizado 1.855 intervenciones: 929 en pisos, 727 en la vía pública y 199 en clubs.

OTROS RECURSOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA

La respuesta social que se ofrece a las víctimas de trata en el centro Concepción Arenal se vio complementada en el año 2021 con la apertura del centro de emergencia Mariana Pineda, un recurso que garantiza una respuesta a situaciones de urgencia que puedan sufrir estas mujeres, proporcionándole a ellas y a sus hijos un alojamiento protegido.

Este espacio dispone de 15 plazas de acogida temporal y las usuarias reciben acompañamiento profesional para desvincularse de proxenetas y explotadores. Además, el centro cuenta con una línea de atención e información telefónica gratuita (900 10 26 40), operativa 24 horas, a la que pueden recurrir víctimas, organizaciones, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o la población general.

La Junta de Gobierno aprobó el pasado mes de julio el nuevo contrato de gestión de este recurso, dotado con un presupuesto plurianual de 2,3 millones de euros. Como novedad, este contrato incluye la incorporación, a partir de diciembre de 2025, de una psicóloga infantil para la atención de los hijos menores a cargo de las mujeres víctimas.

Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid dispone de otros dos recursos de alojamiento protegido para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Por un lado, Casa Pandora, con 10 plazas de larga estancia, donde se cubren las necesidades básicas de las usuarias y se les garantiza atención integral. Por otro lado, otras ocho plazas en viviendas de semiautonomía, en los que se alojan y reciben atención mujeres que, tras completar su intervención en Casa Pandora, requieren de un apoyo complementario para alcanzar su plena autonomía.

RED MUNICIPAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid está compuesta por diferentes recursos asistenciales y de alojamiento protegido dirigidos a mujeres víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja o expareja, de violencia sexual o de trata.

En 2024, se ejecutaron más de 14 millones de euros en los centros y programas de prevención, detección, atención y reparación de la violencia de género, el doble que en 2018.

Además, en 2025, la asignación presupuestaria en esta materia se ha incrementado un 12%, hasta alcanzar los 16 millones de euros. Asimismo, la plantilla profesional de estos servicios ha crecido cerca del 50% desde el año 2019.