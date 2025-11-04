Un centro interactivo para la memoria recordará desde 2027 a las víctimas del terrorismo en Carrera de San Jerónimo 13 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un centro interactivo para la memoria recordará desde 2027 a las víctimas del terrorismo en el número 13 de la Carrera de San Jerónimo, donde actualmente se encuentran las dependencias del servicio de atención al ciudadano 012 de la Comunidad de Madrid, que se trasladarán a la calle Carretas, y la Viceconsejería de Justicia y Víctimas.

Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras reunirse con las nueve asociaciones de víctimas del terrorismo con sede en la región.

Se trata de un edificio de más de 2.000 metros cuadrados dividido en cuatro plantas, que acogerá una zona de exposición permanente y otra temporal, sala de proyecciones, conferencias y de usos múltiples, materiales interactivos e inmersivos, biblioteca, sala de lectura y una estancia para talleres y didáctica.

Lo ha planteado García Martín como una "extensión" del memorial que recuerda en la estación de Atocha a las Víctimas del 11-M y ha señalado que en 2026 comenzará la fase de diseño y licitación para que "sea una realidad" en 2027.

En este futuro centro se expondrán el monopatín de Ignacio Echeverría, joven asesinado en Londres en 2017 tras un atentado terrorista por intentar defender a una chica; la batería de Miguel Ángel Blanco, concejal vasco asesinado en 1997 por ETA; y una réplica del atestado policial y del informe judicial del atentado de ETA en la Plaza de la República Argentina, en 1985.

El consejero, ha explicado que han constituido un grupo de trabajo con las asociaciones de víctimas, que le han pedido que haya más allá de espacios de proyección una zona de biblioteca donde se puedan atesorar materiales didácticos "tanto en soporte físico como interactivos".

"Este va a ser un espacio donde las propias asociaciones van a poder desarrollar su propia actividad y por tanto lo vamos a hacer juntos, vamos a ir de la mano de las asociaciones y desde luego este centro memorial será lo que entre todos podamos construir y será vivo", ha remarcado.

García Martín ha sacado pecho, además, de que desde que se aprobó la Ley autonómica para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo en 2018, el Ejecutivo regional ha destinado 90 millones de euros en indemnizaciones a este colectivo. Asimismo, el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, aprobado el mes pasado en Consejo de Gobierno, incluye 5 millones para este fin.