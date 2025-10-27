El centro de salud Quinta de los Molinos finalizará en octubre de 2026: 22 consultas para 21.000 vecinos de San Blas

La consejera de Sanidad, Fátima Matute (2i), visita las obras del nuevo centro de salud Quinta de los Molinos. - EUROPA PRESS

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid tiene previsto finalizar en octubre del próximo año 2026 las obras del nuevo centro de salud Quinta de los Molinos, en San Blas, un espacio de 2.437 metros cuadrados que sumará 22 consultas de distintas especialidades para reforzar la asistencia sanitaria de 21.000 vecinos del distrito.

Así lo ha trasladado la consejera de Sanidad de la Comunidad, Fátima Matute, en declaraciones a los periodistas, durante una visita a las obras del centro de salud este lunes, donde ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha invertido "4,8 millones de euros".

Fátima Matute, acompañada por la concejala del distrito de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo, ha destacado que este centro de salud va a sustituir al antiguo que está en la avenida de Aragón y tiene 500 metros cuadrados. Los profesionales del actual centro de salud "verán optimizadas" sus condiciones de trabajo, así como el desempeño "del servicio que prestan a los usuarios", ha subrayado.

El complejo, de 2.437 metros cuadrados, se levantará sobre una parcela de 4.500 en la calle Siro Muela cedida por el Ayuntamiento de Madrid. El recinto será de nueva planta, con dos alturas sobre rasante destinadas exclusivamente "a uso asistencial".

Tendrá 22 consultas, repartidas en Medicina de Familia, Enfermería, polivalentes, Pediatría, Enfermería Pediátrica, Matrona y Sala de preparación al parto, Trabajo Social y Fisioterapia. También, Sala de lactancia, dependencias para extracción de muestras, quirófano para cirugía menor ambulatoria, área de atención de urgencias y zonas administrativa, de docencia y de reuniones.

Este centro de salud es uno de los 34 recursos de Atención Primaria comprometidos por la Comunidad de Madrid para esta legislatura. Además de este, cinco centros de Atención Primaria abrirán sus puertas antes de que finalice este año. Por un lado, los nuevos complejos de Montecarmelo y Butarque, en la capital; Móstoles Pau 4 y Parla Residencial Este, y la reforma completa del dispositivo Cáceres (también en Madrid).

OBRAS EN MARCHA

Aparte de Quinta de los Molinos, continúan los trabajos de otros 23, ocho de ellos levantándose ya en la capital: Abrantes, Ensanche de Vallecas II, Fuencarral, Montecarmelo, Prosperidad, Puerta del Ángel, Valdebebas y Valderribas. Y otros 11 en El Molar; Fuenlabrada (Barrio Hospital); Guadarrama; Leganés (Campo de Tiro); Pinto (La Tenería); Pozuelo de Alarcón (Cerro de los Gamos); San Sebastián de los Reyes (Dehesa Vieja); Soto del Henares (Torrejón de Ardoz); Tielmes; Valdemoro (Valdemoro 3), y Villaviciosa de Odón.

En el mismo hilo, el Ejecutivo madrileño comenzará próximamente las obras de cinco nuevos centros de salud, San Isidro-Quince de Mayo, Alameda-Prado 30 y Palma Norte-Universidad (Madrid); Ensanche Sur, en Alcorcón, y Barrio de La Luna, en Rivas Vaciamadrid. A todos ellos se une la fase previa de construcción del futuro dispositivo Villamil, en la capital.