Cerca de 10.000 alumnos de Primaria recibirán clases de refuerzo de Matemáticas y Lengua y Literatura

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ayudará este curso 2025/26 a cerca de 10.000 alumnos de Primaria de 438 colegios públicos que necesitan reforzar los conocimientos en las asignaturas de Matemáticas y Lengua y Literatura, con el objetivo de garantizar que ninguno se quede atrás por razones sociales, económicas o culturales.

El Programa de Acompañamiento y Apoyo Escolar (PAAE), con más de 3,7 millones de inversión del Gobierno regional este año académico, consiste en que los niños permanezcan una hora adicional en el colegio por las tardes, bajo la atención de personal cualificado, recoge el Gobierno autonómico en un comunicado.

Durante este tiempo, se refuerzan contenidos clave en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, fomentando hábitos de estudio y competencias esenciales. El PAAE se convoca con una periodicidad bianual, lo que permite una planificación más sostenida en el tiempo.

La participación de los centros educativos es voluntaria, y la selección se realiza en función de sus necesidades específicas, priorizando aquellos que presentan un mayor número de estudiantes en situación de riesgo social.

Este enfoque garantiza que los recursos se dirijan allí donde pueden tener un mayor impacto, promoviendo una distribución equitativa del apoyo. Además, el programa desempeña un papel importante en la conciliación de la vida familiar y laboral, al ofrecer a las familias un recurso educativo en un entorno estructurado en horario extraescolar, facilitando a los padres y tutores compatibilizar mejor sus responsabilidades profesionales con el cuidado de sus hijos.