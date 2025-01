Cerca de 200.000 personas disfrutaron de las carrozas y espectáculos de la cabalgata de Reyes de Madrid

El belén municipal de CentroCentro recibió a 67.000 visitantes

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200.000 personas han asistido a la cabalgata de Reyes de Madrid, además de las que la siguieron por televisión a través de Telemadrid y RTVE, en un trayecto que contó con carrozas y espectáculos y en el que participaron miles artistas y compañías nacionales y extranjeras.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, cientos de miles de personas han disfrutado en las últimas semanas de las actividades diseñadas por el Área de Cultura, Turismo y Deporte dentro del programa 'Madrid, puerta de la Navidad'.

Entre las opciones más destacadas, los belenes han vuelto a ocupar un lugar central con especial protagonismo del belén municipal en CentroCentro, que ha recibido cerca de 67.000 visitantes atraídos por su impresionante escenografía visible en 360 grados. También han registrado una gran afluencia de público el belén del Museo de San Isidro y el del Museo de Historia de Madrid, este último con más de 20.000 visitantes.

"Los madrileños han demostrado una vez más que las Navidades son una de las fechas preferidas del calendario y que la programación navideña organizada por el Ayuntamiento es una de las más esperadas tanto por niños como por adultos y, a juzgar por el nivel de participación y la respuesta de la ciudadanía, podemos decir que todas las actividades han cumplido las expectativas", ha subrayado la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.

LA MÚSICA, PROTAGONISTA

La música ha brillado con fuerza en la programación navideña, en especial con el ciclo de conciertos 'Los distritos cantan', celebrado en el auditorio de CentroCentro, que reunió a unas 3.700 personas entre el 20 de diciembre y el 3 de enero, gracias a la actuación de las mejores formaciones corales de los distritos de la ciudad.

Espacios únicos y singulares como las iglesias fueron el escenario de seis conciertos que abarcaron diversos estilos musicales con un lleno absoluto de público. Harmonica Baroque Ensemble Trio y el bailaor Eduardo Guerrero cautivaron a la audiencia en la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, igual que Carminho y Kiki Morente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Además, la Basílica Pontificia de San Miguel, que se unió este año al ciclo de 'Música en las Iglesias', acogió las actuaciones de Lechner Piano Trío y a la formación de música barroca Al Ayre Español, dirigida por el maestro Eduardo López Banzo.

La música desde los balcones también se erigió como uno de los eventos más destacados de la Navidad en las calles de Madrid. Además, los jardines del Templo de Debod se unieron a las festividades este año y acogieron una gran cantidad de espectadores los conciertos de Ariel Brínguez Quintet y Gospel Factory, así como la emocionante zambomba flamenca protagonizada por la familia Habichuela.

Durante las mañanas fue el turno de las Cantatas Navideñas organizadas por las casas regionales de Madrid. También la plaza de los Carros ha sido un importante punto de encuentro musical, con un éxito de público en los conciertos que ofrecieron la artista Maui de Utrera, el grupo The Swing Cats y la cantante estadounidense Acantha Lang.

El broche de oro lo puso Clara Montes junto a la Banda Sinfónica Municipal con su actuación en el Teatro Real el pasado 5 de enero, en un evento de carácter benéfico para la Fundación Pequeño Deseo, que logró vender todas las localidades, celebrando el día de Reyes con emoción y solidaridad.

BELENES PROYECTADOS Y 'NAVIDAD DE CRISTAL'

Por otro lado, más de 25.000 personas acudieron a ver las majestuosas proyecciones que recorrían pinturas de la Natividad de Jesús sobre las fachadas de cuatro emblemáticas iglesias del centro histórico de Madrid. Estas imágenes, inspiradas en obras maestras del Museo del Prado, ofrecieron un viaje artístico y espiritual que culminó con un emotivo concierto en la fachada sur de la Real Iglesia de San Andrés.

Además, la instalación artística 'Navidad de cristal', del reconocido artista internacional Miguel Chevalier, en el patio central de Condeduque, atrajo a más de 8.500 visitantes. Este espectáculo inmersivo transformó el espacio en un paisaje invernal lleno de magia donde el público fue protagonista de una experiencia única que unió la belleza de la naturaleza con el espíritu navideño.

La iniciativa del Ayuntamiento de Madrid 'Madrid, una ciudad con Estrella' también llevó el espíritu navideño a todos los distritos de la ciudad, como el Carrillón de Navidad, que recorrió los barrios de Latina, Puente de Vallecas, Usera, San Blas-Canillejas y Fuencarral-El Pardo, del que disfrutaron alrededor de 4.000 personas, convirtiéndose en un entrañable espectáculo itinerante que iluminó las calles con su encanto musical y visual.

Por su parte, la exposición Belenes del Mundo, con piezas de la prestigiosa colección Basanta-Martín, atrajo a cerca de 9.000 visitantes en los distritos de Vicálvaro, Salamanca y Ciudad Lineal. Esta muestra ofreció una ventana a las tradiciones navideñas de todo el mundo, enriqueciendo la programación cultural de la ciudad y consolidando su carácter inclusivo y diverso.

PROGRAMACIÓN DE MATADERO

Uno de los principales escenarios de estas Navidades ha sido Matadero Madrid, que acogió la sexta edición de 'Madrid, Navidad de Encuentro'. Este año, con Alemania como país invitado, más de 122.000 personas disfrutaron de una muestra de sus tradiciones y su cultura a través de su música y su gastronomía.

Todos los que se acercaron hasta Matadero Madrid pudieron disfrutar de una variada programación dirigida al público de todas las edades con talleres, juegos, instalaciones participativas, espectáculos, etc. El Teatro de Autómatas del Ayuntamiento y los diferentes conciertos celebrados en la Plaza Matadero, como los de Andreas Prittwitz Quartet, Shirley Davis & The Silverbacks, la Potato Head Jazz Band, Pablo Galiano & Musictones, The Clams, Mamafunko, Au Rora o La Banda Madrid, Navidad de Encuentro, fueron disfrutados por miles de personas.

'En lo más profundo del bosque', programa realizado en colaboración con Festival Eñe, completó las propuestas para el público familiar con espectáculos de narración basados en los cuentos de los hermanos Grimm y otras historias populares, además de talleres de ilustración y creación literaria.

ACCESIBILIDAD

Por otro lado, el Ayuntamiento diseñó un amplio plan con numerosas medidas de accesibilidad. Los cuentacuentos, talleres, conciertos y otras actividades que se celebraron en Matadero Madrid, el Teatro Circo Price y el Teatro de Títeres de El Retiro contaron con interpretación en lengua de signos, bucle magnético, sonido amplificado y mochilas vibratorias para personas con discapacidad auditiva.

Todas las actividades con medidas de accesibilidad específicas de contenidos con audiodescripción e intérprete de lengua de signos contaron con participación de personas con discapacidad en todos sus pases. También hubo gran asistencia de personas sordas en los conciertos accesibles a través de mochilas vibratorias, así como en los pases del belén accesible del Palacio de Cibeles y en el Teatro Circo Price.

En la cabalgata de Reyes aumentó notablemente con respecto al pasado año la asistencia de colectivos de personas con discapacidad que tenían asientos reservados en las diferentes gradas del recorrido, así como en el espacio reservado en la plaza de Cibeles, contando con audiodescripción y subtitulado en directo, intérprete de lengua de signos, equipos de bucle magnético y sonido amplificado, además de mochilas vibratorias.