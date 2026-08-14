Cerca de dos millones de turistas saldrán por la noche este verano en Madrid gastando 90 euros por persona de media

Acción 'Abierto por vacaciones' - NOCHE MADRID

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Casi dos millones de visitantes saldrán de noche una o varias ocasiones durante su estancia en Madrid este verano, gastando de media 90 euros por persona y salida nocturna, según la encuesta realizada por La Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid.

Esta estimación, elaborada a partir de las previsiones turísticas y de los resultados de un reciente sondeo realizado entre turistas nacionales e internacionales, prevé además que la capital podría recibir alrededor de tres millones de viajeros, teniendo en cuenta que ya recibió 2,9 millones durante los meses estivales de 2025.

Asimismo, el sondeo refleja que el 64,5% de los turistas consultados prevé salir muchas o todas las noches durante su estancia. De ese grupo, el 61,9% afirma que gastará más de 50 euros cada vez que salga, mientras que el 28,6% prevé superar los 100 euros, en actividades como salir a cenar; tomar algo en bares o terrazas; asistir a conciertos o espectáculos; y acudir a discotecas y clubes.

Esta encuesta se enmarca en la nueva edición de la campaña 'Madrid Abierto por Vacaciones', iniciativa integrada en el proyecto de promoción turística 'Nightlife in Greater Madrid', y ha sido desarrollada por Noche Madrid con el apoyo y colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

LA NOCHE MADRILEÑA OBTIENE UN 8,66 DE VALORACIÓN

El 85% de los encuestados valora con un 8,66 sobre 10 la noche madrileña, destacando el ambiente "abierto y acogedor" como aspecto más apreciado, señalado por el 53,2% de los participantes; seguido por la seguridad de la vida nocturna (47,6%); la calidad de los clubes y establecimientos de ocio (46,8%); y la facilidad para desplazarse (41,3%).

En cuanto a las experiencias preferidas, bailar en una discoteca o club ocupa el primer lugar, con un 76,2%. Le siguen tomar algo en bares o terrazas, con un 61,9%; escuchar música en directo, con un 50,8%; y salir a cenar, con un 41,3%.

En este sentido, el 62,9% de los turistas encuestados considera que las residencias musicales como las protagonizadas por Bad Bunny o Shakira benefician especialmente a la imagen de la vida nocturna madrileña.

ACCIONES DE DIFUSIÓN

La campaña también incluye distintas acciones de promoción, entre ellas iniciativas de 'street marketing' dirigidas al público internacional que visita las zonas y locales de ocio de Madrid, con reparto de camisetas y 'merchandising'.

También, la colaboración con cinco creadores de contenido, que visitarán diferentes locales emblemáticos para compartir sus experiencias en sus propios perfiles sociales y generar nuevas piezas audiovisuales sobre la oferta de ocio de Madrid durante el verano,

'Abierto por Vacaciones', contará además con un sorteo en las redes sociales de la campaña, con material promocional, entradas y experiencias VIP en distintos establecimientos, así como la difusión de sus acciones en medios de comunicación de México, Reino Unido, Francia e Italia.