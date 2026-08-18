Cercanías Madrid afronta nuevas alteraciones este fin de semana en cuatro líneas del túnel de Recoletos por obras

Archivo - Trabajadores durante las obras de renovación del túnel de Getafe, en la línea C4 de Cercanías Madrid, a 15 de julio de 2021, en Getafe, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cercanías Madrid afrontará este fin de semana nuevas alteraciones por las obras de mejora que Adif acometerá durante el tramo final del verano y que afectarán al funcionamiento de las líneas C-2, C-7, C-8a y C-8b entre Atocha y Chamartín, a través del túnel de Recoletos.

En concreto, las modificaciones se concentrarán entre las 00.30 y las 7.30 horas de ambas jornadas. La estación de Recoletos permanecerá abierta, aunque hasta las 7.30 horas únicamente circularán dos trenes, según informa Renfe en un comunicado.

Las actuaciones forman parte de las distintas obras de mejora que Adif desarrollará en la infraestructura de la estación de Chamartín y que, una vez concluidas, buscan mejorar la fiabilidad y la agilidad del servicio de Cercanías Madrid.

CORTE EN LA C-8B ENTRE CERCEDILLA Y LOS MOLINOS

Ese mismo sábado comenzará además un corte en el servicio de la línea C-8b entre Cercedilla y Los Molinos por trabajos de mejora de la infraestructura.

De este modo, no habrá servicio ferroviario entre las citadas estaciones hasta el 5 de septiembre para facilitar la renovación de los postes de la catenaria en la estación de Cercedilla.

Para garantizar la movilidad de los viajeros durante este periodo, Renfe pondrá en marcha un servicio especial de autobuses entre ambas estaciones, con 38 servicios los días laborables y 36 los sábados y domingos.

CONTINÚAN HASTA EL 28 DE AGOSTO LAS AFECCIONES POR ATOCHA

Mientras tanto, hasta el próximo 28 de agosto se mantienen las alteraciones que afectan a las líneas C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10 por las obras de Atocha.

En la C-2, la circulación entre Guadalajara, Alcalá de Henares, Chamartín y Atocha se realiza por la vía de contorno, es decir, el trayecto que cubren habitualmente los trenes Civis, que se desvían en San Fernando de Henares para llegar a la capital por Fuente de la Mora y Chamartín. Las frecuencias de paso serán de 20 minutos en hora punta y de 30 minutos en hora valle.

La C-7 (Alcalá de Henares-Atocha-Príncipe Pío) prestará servicio entre Alcalá de Henares, Entrevías y Atocha con frecuencias de 12 minutos en hora punta y de 16 minutos durante el resto de la jornada. Por su parte, el tramo entre Príncipe Pío, Las Rozas y Nuevos Ministerios contará con una frecuencia de 30 minutos.

En la línea C-8a (El Escorial-Chamartín-Atocha-Alcalá de Henares-Guadalajara), los trenes circularán entre El Escorial y Atocha cada 30 minutos en hora punta y cada 60 minutos en hora valle. La C-8b (Cercedilla-Chamartín-Atocha-Alcalá de Henares-Guadalajara) prestará servicio entre Cercedilla y Atocha con las mismas frecuencias. Cabe señalar que desde este mismo sábado habrá además un corte entre Cercedilla y Los Molinos.

En cuanto a la línea C-10 (Villalba-Príncipe Pío-Atocha Chamartín), el servicio se prestará entre Villalba y Delicias con una frecuencia de 30 minutos. Además, permanecerá cerrado el acceso a los andenes de esta línea en la estación de Méndez Álvaro.

Los viajeros con títulos válidos de Cercanías podrán acceder a los autobuses regulares de la EMT. Renfe está informando de las modificaciones mediante el personal de atención al cliente en estaciones, la megafonía en trenes y estaciones, la cartelería física y digital, las redes sociales y su canal de WhatsApp.

CORTES EN LA C-3 Y C-4 A FINALES DE AGOSTO

El calendario de alteraciones continuará en la C-3 (Aranjuez-Atocha-Sol-Chamartín) y C-4 (C4-a Parla-Atocha-Sol-Chamartín-Cantoblanco-Alcobendas/S.S.Reyes y C4-b Parla-Atocha-Sol-Chamartín-Cantoblanco-Colmenar Viejo) durante el último fin de semana de agosto y el primero de septiembre.

En concreto, los días 29 y 30 de agosto y 5 y 6 de septiembre se cortará el túnel de Sol entre las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios, lo que afectará a los trenes de estas dos líneas.

Durante estas interrupciones se establecerán cabeceras provisionales. Atocha funcionará como cabecera para los trenes de la C-3 y la C-4 dirección Parla, mientras que Nuevos Ministerios será cabecera para los servicios de la C-4 dirección Alcobendas/S.S.Reyes o Colmenar Viejo.

Renfe informará de las modificaciones a través de sus canales habituales, entre ellos el personal de atención al cliente de las estaciones, la megafonía de trenes y estaciones, la cartelería física y digital, las redes sociales y su canal de WhatsApp.

ÚLTIMA FASE DE LA TRANSFORMACIÓN DE ATOCHA

Los trabajos forman parte de la implantación de un nuevo esquema de vías en Atocha Cercanías, un proyecto que cuenta con una inversión global cercana a los 56 millones de euros.

La actuación transformará la actual configuración 4+3+3 en un esquema 4+4+2, que asignará las vías 1 a 4 al túnel de Recoletos, las vías 5 a 8 al túnel de Sol y las vías 9 y 10 al túnel de Embajadores.

Esta nueva disposición permitirá aumentar a partir de octubre hasta un 33% la capacidad del túnel de Sol, con un beneficio directo para las líneas C-3 y C-4.

También proporcionará un mayor margen de explotación entre las 6 y las 9 horas, lo que contribuirá a mejorar la fluidez del servicio durante la hora punta de la mañana y facilitará la gestión del tráfico ante posibles incidencias.

Entre las actuaciones incluidas en el proyecto se encuentran la conexión de los túneles de Embajadores y Sol mediante un falso túnel, la creación de un nuevo escape entre las vías 9 y 10, la ampliación del andén 5 y la remodelación de la vía 10.

También se trabaja en la renovación de la diagonal entre las vías 7 y 10, la reorganización de la playa de vías, la construcción de cuatro nuevas vías de apartado y la adaptación de los sistemas de señalización, seguridad y control del tráfico.

Según indicó Adif en un comunicado, las obras se concentran durante el verano, cuando se registra un menor número de viajeros, para reducir las molestias a los usuarios. Los trabajos previstos serán los últimos relacionados con esta actuación que interfieran en el servicio ferroviario del túnel de Sol.

La transformación de Atocha Cercanías, estación que el pasado año registró más de 82 millones de pasajeros, cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea mediante los fondos NextGenerationEU.