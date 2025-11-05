Cercanías no circulará por Chamartín este domingo hasta las 8 horas

Archivo - Viajeros en la Estación de Cercanías de Chamartín - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cercanías no prestará este domingo servicio hasta las 8 horas en la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor por una actualización del software del enclavamiento.

Según recoge Renfe en un comunicado, durante las tres primeras horas de servicio del domingo, los trenes de las líneas C-2, C-4, C-7, C-8 y C-10 procedentes de Atocha finalizarán e iniciarán recorrido en Nuevos Ministerios, mientras los de la C-3 procedentes de Aranjuez harán lo propio en la estación de Atocha.

Por el norte, los trenes de las líneas C-4 A y B, finalizarán e iniciarán su recorrido en la estación de Cantoblanco, donde los viajeros tendrán a su disposición un servicio especial de autobuses hasta Chamartín con parada en Fuencarral.

Los de la C-7 y C-8 que provengan de Príncipe Pío y Villalba, respectivamente, finalizarán recorrido en la estación de Pitis. Por su parte, la línea C-1, que conecta Chamartín con Aeropuerto T4 no prestará servicio hasta las 8 horas.

Durante estas primeras horas de la jornada del 9 de noviembre no prestarán servicio las estaciones de Fuencarral, Mirasierra, Ramón y Cajal, Fuente de la Mora, Valdebebas y Aeropuerto T4, además de la propia estación de Chamartín. Renfe está informando de esta modificación del servicio por trabajos de mejora a través de sus canales habituales: megafonía en trenes y estaciones, cartelería, página web, redes sociales y canal de whatsapp.

ENCLAVAMIENTO DE CHAMARTÍN

El enclavamiento es el dispositivo que facilita la circulación ferroviaria en la estación de Chamartín-Clara Campoamor, garantizando la seguridad de los movimientos ferroviarios al controlar el correcto funcionamiento de todos los elementos instalados en las vías (agujas, señales, sistemas de detección de tren, etc.) y determinar el estado requerido para su oportuna autorización.

Con la actualización del software del enclavamiento que ejecuta Adif, se mejora la expedición de trenes en la estación, se recupera la vía 8 en sentido norte, que se convierte así en vía pasante, y se incrementa la capacidad de salida de los trenes hacia el túnel de Recoletos.