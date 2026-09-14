Cercanías trasladó a 107.000 personas hasta el circuito del Gran Premio de España de Fórmula 1

Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cercanías ha trasladado a 107.000 personas hasta el circuito de Madring donde este fin de semana se ha celebrado el Gran Premio de España de Fórmula 1 a través de la estación de Valdebebas de la línea C-1, han informado a Europa Press fuentes de Renfe.

En concreto, desde Renfe han subrayado que se ha llegado a transportar a cerca de 8.500 personas por hora en la estación de Valdebebas de la C-1, que conecta esta zona con Atocha, Recoletos o Nuevos Ministerios, haciendo trasbordo en Chamartín (tren directo).

De cara a la celebración del evento, Renfe ha reforzado el servicio en esta línea, que ha funcionado con "normalidad pese al número de viajeros notablemente superior al de un fin de semana normal", han destacado desde la compañía.

Así, el refuerzo del servicio, un tren cada 6-7 minutos, ha absorbido los picos de demanda entre las 8 y las 11, y entre las 16 y las 19 horas de viernes, sábado y domingo.

Además del refuerzo del servicio se ha reforzado el personal de Los refuerzos de personal de Atención al Cliente y de Seguridad, que ha facilitado la movilidad de los viajeros, especialmente durante los tramos horarios de mayor demanda.