Choque entre peritos en el juicio de la M-30 por el uso de las cámaras para calcular la velocidad

Juicio contra dos conductores por el homicidio de un hombre en una carrera mortal en la M30 - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juicio por el 'pique' mortal de la M-30 que dejó un médico fallecido en julio de 2021 ha estado marcado este viernes por un tenso enfrentamiento técnico entre los peritos de la Policía Municipal de Madrid que calcularon las velocidades de los vehículos y los peritos de parte de las defensas, que cuestionan las mediciones al basarse en las imágenes de las cámaras de seguridad.

En el banquillo de los acusados se sientan los dos conductores que esa mañana del día 25 provocaron la muerte de un doctor que regresaba de tratar a pacientes covid en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Las cámaras registraron velocidades de hasta 176 km/h en una zona limitada a 70 km/h, realizando adelantamientos peligrosos en zigzag y cambios bruscos de carril.

Las defensas ponen en duda la validez de estas mediciones al señalar que los cálculos se realizaron a partir de imágenes de las cámaras de la M-30 y no mediante radares homologados, subrayando que estos dispositivos no están diseñados específicamente para medir con precisión la velocidad de los vehículos.

En la vista han declarado dos agentes de la Policía Municipal de Madrid y dos peritos de parte, que han expuesto metodologías y conclusiones divergentes. Los agentes defendieron el uso del programa informático PC Crash, un simulador de reconstrucción de accidentes en tres dimensiones que permite recrear trayectorias y colisiones teniendo en cuenta múltiples variables.

DATOS COHERENTES

Según explicaron, las tres estimaciones de velocidades que se realizaron se calcularon con los vestigios recogidos en la zona y con las imagénes de las cámaras, dando datos coherentes con el alto impacto que se produjo y la huella de frenada de 44 metros.

A partir de estas reconstrucciones, se estimó que la velocidad podría alcanzar los 176 kilómetros por hora. "La reconstrucción se ajusta de manera fiel a los vídeos", sostuvieron.

Sin embargo, los peritos de parte cuestionan la fiabilidad de estos cálculos. Uno de ellos ha advertido que "no se puede condenar a alguien por una estimación" y ha puesto en duda el uso de las cámaras como herramienta de medición precisa. "No sabemos si esas cámaras estaban descompensadas. No están diseñadas como cronómetros, se trata de mediciones indirectas y en perspectiva", ha aseverado.

Además, han criticado el hecho de que no se habrían incorporado variables clave como la huella de rozamiento o la deformación de los vehículos, elementos que, a su juicio, son fundamentales para una reconstrucción fiable.

Frente a ello, los agentes han subrayado que el simulador de PC Crash "no es un juego ni un programa que pueda usar cualquiera", ya que supone "una herramienta robusta y fiable, basada en experiencias reales".

Uno de los agentes ha explicado que dedicaron "muchísimas horas" al análisis a pesar de las presiones recibidas desde el juzgado instructor de los hechos.

"Son reconstrucciones muy complejas. Estudiamos todo de forma minuciosa y no quisimos entregar al juez el informe hasta estar convencidos", ha afirmado, aludiendo también a la presión judicial para disponer de la pericial.