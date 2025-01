Cibeles acusa a un Gobierno central profundamente irresponsable" en el conflicto del Servicio de Ayuda a Domicilio

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha apuntado a una financiación que no es ilimitada por parte de las administraciones y a un Gobierno central que es "profundamente irresponsable al aprobar normativas y luego no dotarlas financieramente" como el origen del conflicto del personal del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que se ha manifestado este jueves ante la Asamblea de Madrid.

"El principal problema es la financiación. Lo que estamos trabajando con la Comunidad de Madrid y también con nuestros servicios es la búsqueda de esa financiación porque hablamos de muchos millones de euros de incremento en esos contratos", ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Y sin obviar que "esa financiación no es ilimitada en las administraciones públicas y más cuando se está en un momento de especial incertidumbre respecto a las entregas a cuenta". Sanz ha vuelto a señalar al Ejecutivo central porque "no es de recibo que tenga la obligación del legal de financiar el 50% de la dependencia y a la Comunidad de Madrid no le esté pagando ni el 30 en estos momentos".