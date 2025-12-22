Cibeles guarda un minuto de silencio por Alfonso Ussía, Héctor Alterio, Robe Iniesta y las víctimas de Sidney

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de octubre de 2025, en Madrid (España). Durante el pleno se debate una iniciativa conjunta de PSOE y Más - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha arrancado guardando un minuto de silencio en recuerdo al periodista Alfonso Ussía, el actor Héctor Alterio, el músico Robe Iniesta, el fundador y vocalista de Ilegales, Jorge Martínez García y el actor Adolfo Fernández, fallecidos recientemente.

Asimismo, la Corporación también ha extendido este minuto de silencio a las víctimas del atentado perpetrado en Sidney, donde el pasado 14 de diciembre ese produjo un ataque a tiros en la playa australiana de Bondi.

El Palacio de Cibeles se despide del año 2025 con ración doble de plenos, extraordinario de presupuestos y ordinario. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, verá aprobado este lunes su séptimo presupuesto, unas cuentas en las que la mayoría absoluta del PP dará luz verde a una veintena de enmiendas de la oposición (diez del PSOE, ocho de Vox y tres de Más Madrid).

La sesión ordinaria arrancará con una comparencia solicitada por el líder municipal de Vox, Javier Ortega Smith, para que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "explique si, a la vista de la normativa aprobada desde que accedió a su cargo, los madrileños pueden seguir teniendo confianza en él".

El bloque de preguntas estará protagonizado por la vivienda (Más Madrid), el destino de los 483 millones de euros del superávit de 2024 y la limpieza (PSOE), el Centro Acuático del Atlético (la izquierda) o el Café Literario de Cuesta de Moyano (Vox).