Un ciclista de 17 años es trasladado al hospital con pronóstico muy grave tras un accidente con un coche

Archivo - Varias bicicletas aparcadas de Bicimad, a 24 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 17 años ha sido intubado y trasladado al Hospital La Paz en la capital con pronóstico muy grave tras sufrir un accidente con un coche.

El choque se ha producido esta madrugada, en torno a las 2.00 horas, en la avenida Monasterio de Silos, en Fuencarral, a la altura de la estación de Metro de Montecarmelo, según ha informado Emergencias Madrid este lunes.

El adolescente estaba montado en una de las bicicletas del servicio de alquiler municipal, conocidas como Bicimad, cuando sufrió el impacto del vehículo.

El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (Samur) ha atendido al ciclista, que sufre un traumatismo craneoencefálico severo.

La Policía municipal ha realizado el atestado del accidente y ha acompañado al convoy sanitario para facilitar el traslado hospitalario.