Cientos de profesores vuelven a la Consejería en su cuarto día de huelga para exigir "negociación" a Zarzalejo

1126638.1.260.149.20261019123148 Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga en educación, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). La huelga educativa pública en Madrid comenzó el 14 de octubre con paros totales y un seguimiento desigual entre sindicatos y - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de profesores de la educación pública madrileña se han concentrado este lunes --cuarto día de huelga-- a las puertas de la Consejería de Educación para insistir a la responsable del ramo, Mercedes Zarzalejo, que se siente a "negociar" en el marco de la huelga indefinida que han convocado en el sector en la Comunidad de Madrid.

Antes de las 12 horas, los profesores han cogido sus silbatos, pancartas y banderas y han cortado los dos carriles de la calle Alcalá, a la altura de la Consejería de Educación (C/ Alcalá, 32), para reclamar la mejora de las condiciones del profesorado madrileño.

Los sindicatos convocantes de la huelga han cifrado el seguimiento de este lunes en un 50% mientras que la Comunidad de Madrid ha estimado un 13,2%. A la protesta ha acudido la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

Además de esta concentración, esta misma mañana decenas de manifestantes por la Educación Pública han cortado a primera hora de la mañana la autovía A-3 (Madrid-Valencia) y después alrededor de 300 personas se han concentrado frente a un centro escolar en Vallecas antes de la visita de la consejera, que ha anulado el acto posteriormente "por seguridad" debido a la protesta.

Los docentes reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.

La huelga congrega a todos los niveles de la educación pública excepto el universitario, aunque sí se han sumado plataformas de la Universidad Complutense y de la Universidad Rey Juan Carlos. Está impulsada por CC.OO., CGT, UGT y plataformas como Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. Por su parte, CSIF también ha llamado a la huelga y ha organizado actos de protesta paralelos.

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