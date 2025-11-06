El COAM se pone a disposición del Ayuntamiento para "colaborar" en la mejora de la conservación del Templo de Debod

Archivo - Bloque del Templo de Debod del antiguo Egipto en el Parque del Oeste junto al Paseo del Pintor Rosales, en Madrid (España) a 11 de febrero de 2020. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) se ha puesto a disposición del Ayuntamiento para "colaborar" en la mejora de la conservación del Templo de Debod después de conocerse que Consistorio y Foro de Empresas cofinanciarán la recuperación de la lámina de agua del Templo de Debod.

El COAM ha manifestado en un comunicado su "predisposición de colaboración con todas las instituciones y entidades que planteen la celebración de concursos de arquitectura, una herramienta que se ha demostrado útil y valiosa para lograr la mejor arquitectura".

En el caso del Templo de Debod, desde el Colegio de Arquitectos se han puesto "a disposición" del Ayuntamiento para "colaborar en lo que consideren necesario para su mantenimiento y disfrute por los madrileños y visitantes, como en anteriores ocasiones", donde ambas entidades han "ido de la mano con excelentes resultados para la ciudad, los madrileños y los arquitectos".

El COAM ha recibido información del Ayuntamiento sobre el estado del monumento asegurando que "se encuentra en un adecuado estado de conservación". El Servicio de Conservación Preventiva del Ayuntamiento realiza inspecciones periódicas y en los últimos diez años se han acometido trabajos de restauración y obras para asegurar su correcto mantenimiento por valor de cerca de medio millón de euros.

Estas intervenciones han dotado al templo de una protección adecuada garantizando su estabilidad estructural. Entre las actuaciones del Consistorio se encuentran los estudios específicos sobre la conservación del templo, realizado de 2019 a 2022, que revelaron "su correcto estado, la no existencia de riesgo de destrucción de sus valores culturales, concluyendo que no existía necesidad de cubrirlo", ha valorado el COAM en un comunicado.

Estos estudios también apuntaron que las afecciones del monumento son "las propias de cualquier bien cultural expuesto a las condiciones meteorológicas de la ciudad y requiere por ello un mantenimiento similar".

Debod dispone desde 2021 con un Plan de Conservación Preventiva que ha aportado un diagnóstico completo del estado del monumento y confirmado que "no requiere de acciones inmediatas de restauración".

LÁMINA DE AGUA

El Ayuntamiento de Madrid y Foro de Empresas cofinanciarán la recuperación de la lámina de agua del Templo de Debod, detallaba el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Esta lámina está aquejada de las sucesivas filtraciones que se han producido, motivo por el que se determinó vaciarla. Ahora hay sobre la mesa un proyecto para recuperar la lámina de agua a cofinanciar a través de colaboración público-privada.

"En el Foro de Empresas participan multitud de empresas de distintos sectores. De acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid eligen proyectos, en este caso la rehabilitación de esa lámina de agua, y son financiados parcialmente por el Ayuntamiento de Madrid y patrocinados por ese foro", detallaba Carabante.