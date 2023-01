Comité de huelga acusa a Escudero de "mentir" y "gestionar la miseria" con 1 millón de madrileños sin médico asignado

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Amyts y miembro del comité de huelga de los médicos y pediatras de Atención Primaria, Ángela Hernández, ha acusado al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, de "mentir" cuando afirma que ha cubierto todas las demandas de los convocantes de los paros y le ha exigido que deje de "gestionar la miseria" y refuerce el presupuesto ante el millón de madrileños sin médico asignado.

Así lo ha sostenido en la manifestación que ha partido de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la calle Sagasta, y recorre el centro de Madrid para finalizar frente a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional bajo el lema 'Es el momento. Ahora o nunca'.

"Creemos que tiene una solución sencilla si el Gobierno de la Comunidad permite a Sanidad apostar por la Atención Primaria", ha remarcado mientras los huelguistas coreaban 'Estamos en huelga, no vamos a parar hasta que Lasquetty (consejero de Economía) nos quiera escuchar'.

Al hilo, ha señalado que el problema "no es la negociación" sino los efectos de la ausencia de avances de la misma, que está generando que haya un "trato desigual" a lo largo de la región al no tener ese millón de madrileños un médico de Atención Primaria asignado, lo que implica que no pueden "disfrutar" completamente de lo que aporta este primer nivel asistencial.

Hernández ha reprochado también que a ninguna de las negociaciones con el comité de huelga hayan acudido Escudero o la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, mientras 5.000 médicos están llamados al paro. Ha calificado de "estancadas" las negociaciones y ha apuntado que se debería "hablar, hablar y hablar en busca de una solución ".

De hecho, ha recordado que ya se llegó a un acuerdo en los pactos de salida de huelga de septiembre, que llevaba una memoria económica anexa, y que "no se cumplieron", perdiendo la oportunidad de "poner las primeras piedras" para la solución del problema.

NEGOCIACIONES ESTANCADAS Y ENCIERRO EN MANOTERAS

Una de las propuestas lanzadas hace días por los huelguistas fue proponer una terna de médicos independientes y de "prestigio" para desbloquear las negociaciones. De momento, según Hernández, el Ejecutivo regional no ha respondido a este planteamiento.

Los tres profesionales propuestos por Amyts son: el socio fundador y consejero del consejo de administración de CRB Inverbío SGEIC, Enrique Castellón Leal, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo Castro, y el profesor emérito de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, José Ramón Repullo. Desde el comité de huelga se volverá a enviar a la Comunidad por escrito la propuesta de esta terna de mediadores.

A esta movilización, le seguirá este jueves un encierro en Manoteras de carácter "simbólico y con intención de que sea indefinido". Una medida que ha sido "favorecida" por las asociaciones vecinales y tiene como objetivo que desde la Comunidad de Madrid sepan que hay "de guardia" médicos en este espacio para que puedan acercarse a hablar.

Se establecerán tres turnos --mañana, tarde y noche-- y junto a él habrá actividades. Se busca evitar que haya problemas legales como a los que podrían enfrentarse por el encierro en la calle Sagasta, sobre el que no hay recibido aún notificación de medida legal alguna, según ha confirmado la secretaria general de Amyts.

Entienden que desde el Ejecutivo regional se debería haber tomado un enfoque distinto, como podría ser el de "Cataluña, Baleares y Murcia", y buscar un acuerdo en reuniones constantes desde el simple anuncio de la convocatoria de huelga con el objetivo de que nunca se materalizase.

APOYO POLÍTICO

A la movilización se han acerado el candidato a la Alcaldía de la capital por Podemos, Roberto Sotomayor, y la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Carolina Alonso, quienes han puesto el foco en la situación "crítica" de la Sanidad madrileña a pesar de ser la "autonomía más rica de España". "Ayuso no quiere negociar con ellos para asfixiarles económicamente", ha lanzado Sotomayor, mientras que Alonso ha instado ha "echar" a la presidenta de la Puerta del Sol en mayo ante la "soberbia" en la que cree que está instalada.

También ha acudido la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, quien ha remarcado que no es una "lucha" solo de los sanitarios, sino de "todos" porque compete al conjunto de los madrileños, para que tengan unas condiciones dignas y que los centros de AP "sean lo que fueron y no lo que quieren que sean".

LA COMUNIDAD INSISTE EN QUE SE HAN ATENDIDO TODAS LAS PETICIONES

Por su parte, este miércoles el vicepresidente regional, Enrique Ossorio, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se ha intentado "dar respuesta a todas las peticiones" realizadas desde Amyts y que cada vez que se va "avanzando" se "cambian las reivindicaciones".

"El motivo inicial por el que se plantea esta huelga es por los tiempos y por las personas. A eso se dio solución y se planteó 10 minutos para 35 pacientes en médicos de familias y 15 minutos para 25 pacientes en pediatría", ha remarcado Ossorio, quien ha insistido en que la incidencia de la huelga ha "bajado considerablemente".

Este control de agendas arranca hoy en fase de piloto en tres centros de salud de la región y el objetivo es que se amplíe a todos. Desde el comité de huelga ven "esperanza" en esta medida, pero ven con preocupación que los módulos en turno contrario "no den solución al volumen de asistencia".

