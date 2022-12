El comité de huelga de Atención Primaria responde a Ayuso: "Decir que no somos médicos es ofensivo"

Una bata blanca con el lema 'No vamos a parar' en la puerta de la Dirección de Recursos Humanos del Sermas

Una bata blanca con el lema 'No vamos a parar' en la puerta de la Dirección de Recursos Humanos del Sermas - AMYTS

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria ha cargado este viernes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha reprochado que desconozca la situación sanitaria de la Comunidad y que hable de los nueve miembros del sindicato Amyts como "liberados sindicales". "No son médicos tal cual, son nueve personas", ha dicho la presidenta.

En declaraciones remitidas a los medios desde la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) donde el comité de huelga lleva encerrado 24 horas, la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha dicho acoger con "muchísima" preocupación las últimas declaraciones de Ayuso y la ha invitado a acudir al número 6 de la calle Sagasta "para conocer de primera mano la realidad de la Atención Primaria" y sus propuestas para solucionar el conflicto.

"Tienen un problema asistencial muy grande sobre la mesa y siguen negándose a verlo. Necesitamos establecer un diálogo y romper esta huída hacia adelante por algún sitio. Nosotros estamos a su disposición en Sagasta, 6, para ello", ha invitado al Gobierno regional.

En concreto, la jefa del Ejecutivo autonómico ha indicado que las personas que están ahora mismo en la Consejería "no son médicos tal cual, son nueve personas, no son los médicos". "La mayoría son liberados sindicales que, como bien se ha escuchado en estos audios de estos días, lo que quieren es prolongar esto hasta las elecciones pero sin hacerlo viernes y lunes", ha remarcado.

"Nos preocupan muchísimo porque ella se supone que tiene que estar bien asesorada y conocer la Sanidad y cuidarla. Si realmente cree las cosas que ha dicho significa que no cree en la Atención Primaria y si las cree significa que está pésimamente asesorada y la invitamos a que acuda para hablar todo el tiempo que quiera para poder desatascar esta situación", ha subrayado la portavoz del comité de huelga.

OKUPAR ILEGALMENTE UN ESPACIO PÚBLICO

Para la presidenta, el comité fue a la reunión de la Consejería "con el objetivo de okupar ilegalmente un espacio público" y cree que "no es solución" obligar qué interlocutor es válido, "propio de personas que utilizan dinero público para poner autobuses para manifestaciones".

"Los médicos de familia y los pediatras no aceptan esta imposición y necesitan además recuperar la confianza perdida por los acuerdos incumplidos previos", le ha indicado a la presidenta, a la que ha recordado que llevan "todos mucha asistencia a sus espaldas", "más que ella lleva dedicada a la política", para censurar por "ofensivo" que se cuestione que no son médicos.

Además, Ayuso ha incidido en que la huelga está por debajo del 10% y que "no representa el sentir mayoritario de los profesionales". Lo que quiere el comité, considera, es "que se acabe el turno de tarde en la Atención Primaria", cuando es "básico para los ciudadanos".

Sobre este punto, la portavoz del comité ha puesto en duda la toma de datos por parte de la Consejería. "Dudamos de que estén recogiendo bien los datos de los 423 centros de salud de la región pero incluso aunque lo estuvieran haciendo bien, la propia Consejería nos ha dicho que la fórmula que utilizan minimiza más o menos a la mitad el seguimiento", ha indicado Hernández, que apunta a un 70% de seguimiento.

Igualmente, ha censurado que se apunte a que el comité de huelga quiere acabar con el turno de tarde en los centros de salud de la región. "En ningún momento se ha hablado de eso en la negociación; queremos incentivar el turno de tarde para que no haya tantas tardes sin médico asignado, para que no haya tanta población en la Comunidad de Madrid a la que no la ve de forma continuada un mismo médico de familia o un mismo pediatra", ha zanjado.