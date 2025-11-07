Comunidad "acata" la sentencia sobre las escuelas de Rivas aunque propondrá "compensación de deudas" con el Ayuntamiento

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha reconocido que el Ejecutivo autonómico "acata" la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a pagar unos 450.000 al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por no pagar los gastos de las escuelas infantiles durante el confinamiento.

García Martín ha abundado en que las escuelas infantiles estaban cerradas "como consecuencia de la pandemia" y, aunque ha subrayado que la Comunidad de Madrid "acata" la sentencia, ha recordado que el Ayuntamiento de Rivas adeuda 7 millones de euros al Gobierno regional, por lo que ha dejado la puerta abierta a plantear una "compensación de deudas".

"Ese Ayuntamiento nos adeuda 7 millones de euros a la Agencia de Vivienda Social y también hay una sentencia pendiente de poderse ejecutar, con lo cual probablemente plantearemos una compensación de deudas", ha manifestado el consejero ante los medios de comunicación en un acto donde ha hecho balance de la campaña contra el consumo de drogas.

El Tribunal Supremo ha condenado a la Comunidad de Madrid a pagar 450.000 euros al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid por el incumplimiento de un acuerdo en materia educativa durante los meses de confinamiento, según se desprende de una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Por tanto, el Supremo estima el recurso de casación interpuesto por Rivas contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que, en 2022, desestimó su reclamación por el impago de los gastos derivados del convenio de colaboración en materia de educación infantil durante el curso 2019-2020.