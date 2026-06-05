La Comunidad activa una agenda cultural especial con museos gratis y descuentos por la visita de León XIV

La Comunidad de Madrid engalana las fachadas de sus sedes institucionales con motivo de la visita del Papa León XIV a España - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha diseñado una agenda de actividades culturales gratuitas o con descuentos especiales con motivo de la visita del Papa León XIV a capital, que se desarrollará entre el viernes y el domingo en teatros, museos y espacios expositivos gestionados por el Gobierno autonómico.

La propuesta incluye acceso gratuito, visitas guiadas con reserva previa y entrada rápida sin colas para peregrinos y voluntarios acreditados en espacios como Teatros del Canal, la Sala Canal Isabel II, la Casa Museo Lope de Vega, la Estación Museo de Chamberí, el Museo Taurino de Las Ventas, la Nave de Motores de Pacífico y la Estación-Museo de Trenes Clásicos de Chamartín.

También en el Complejo Cultural El Águila, el Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) de Móstoles, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA) y el Museo Casa Natal de Cervantes, ambos en Alcalá de Henares.

Uno de los principales focos de la programación serán los Teatros del Canal, que abrirán sus puertas de madrugada, entre las 00.00 y las 05.00 horas del sábado al domingo, con una programación cultural especial dirigida al público joven. Bajo el lema 'No la debemos dormir', el espacio acogerá actuaciones de cantautores, piezas de danza española a cargo de bailarines del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y una sesión de DJ.

Durante la noche, con acceso gratuito, se desarrollará una programación ininterrumpida de música y danza que incluirá dos conciertos a cargo de Clara Montes, una de las voces más reconocidas de la música de autor en España, y de Alfonso Acosta Pantera, cuya propuesta fusiona rock, flamenco y folclore contemporáneo.

Además, los peregrinos y voluntarios acreditados podrán acceder a un 20% de descuento en taquilla para los espectáculos en cartel de Teatros del Canal durante esos días. Entre ellos figuran 'La dama boba', adaptación de la comedia palatina de Lope de Vega dirigida por Josep Maria Mestres; 'Los Estunmen', una ópera contemporánea creada por Nao Albert y Marcel Borràs que combina música, teatro y acción; y 'Sacresize', una propuesta de baile moderno de Alberto Velasco sobre la diversidad de cuerpos en la danza.

MUSEOS Y EXPOSICIONES CON ENTRADA GRATUITA

En el capítulo de museos y exposiciones, la Sala Canal Isabel II acoge la muestra 'Ana Locking. Nostalgia / Utopía', una muestra con más de 160 prendas de la diseñadora, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y Premio Nacional de Diseño de Moda, que plantea la moda como lenguaje narrativo, emocional y político.

También tendrá acceso gratuito la Casa Museo Lope de Vega, situada en la calle Cervantes, que permitirá recorrer el hogar histórico en el que el escritor vivió durante los últimos 25 años de su vida y acercarse al Madrid doméstico del Siglo de Oro. Las visitas guiadas serán gratuitas con reserva previa.

A esta oferta también se suman varios espacios históricos de Metro de Madrid. La Estación Museo de Chamberí permitirá visitar una estación original de 1919 diseñada por Antonio Palacios, con andenes, cartelería y mobiliario original; la Nave de Motores de Pacífico mostrará la antigua central eléctrica que garantizó el suministro energético del suburbano y de la ciudad durante buena parte del siglo XX; y la Estación-Museo de Trenes Clásicos de Chamartín exhibirá trenes históricos de Metro desde sus orígenes hasta los años 60.

Por su parte, el Museo Taurino de Las Ventas, ubicado en el Patio de Caballos de la Plaza de Toros Monumental, también se incorpora a la programación con acceso gratuito. El recorrido permite conocer la historia del toreo a través de grabados de Goya, vestidos, monteras y capotes de paseo de grandes figuras del siglo XX.

En esta agenda especial con motivo de la visita del Pontífice, el Complejo Cultural El Águila también invita a visitar estos días la exposición 'Valle-Inclán en Madrid', un recorrido por las estancias del escritor en la capital y su relación con la vida cultural madrileña a través de manuscritos, cartas, primeras ediciones y otros materiales. El espacio ofrecerá visitas guiadas gratuitas los días 5 y 6 de junio a las 12.30 y 18.30 horas.

CA2M EN MÓSTOLES Y OFERTA CULTURAL EN ALCALÁ DE HENARES

Más allá de la capital, el Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) de Móstoles abrirá de forma gratuita durante los tres días, de 11.00 a 21.00 horas, con sus colecciones permanentes de la Comunidad de Madrid y la Fundación ARCO, además de su programación de exposiciones temporales de arte contemporáneo.

Del mismo modo, Alcalá de Henares será otro de los puntos destacados de la agenda. El Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA) ofrecerá acceso gratuito a su exposición permanente, que propone un recorrido por la historia del territorio madrileño desde antes de la aparición de la humanidad hasta distintas etapas históricas.

También podrá visitarse la muestra temporal 'Dientes de sable', dedicada a estos mamíferos depredadores que convivieron con los antepasados homíninos y se extinguieron a finales del Pleistoceno, hace unos 10.000 años.

La oferta alcalaína se completará con el Museo Casa Natal de Cervantes, ubicado en la vivienda familiar del escritor en pleno casco histórico, que recrea una casa acomodada de los siglos XVI y XVII. El centro acogerá además la exposición 'Con capa y espada. La moda en época de Cervantes', también con entrada gratuita para los visitantes.