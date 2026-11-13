La Comunidad acusa al Gobierno central de llevar migrantes al CAED de Alcalá sin "ningún tipo de información"

Archivo - Dos migrantes se protegen de la lluvia con un paraguas en las inmediaciones del centro de Emergencia, Acogida y Derivación en el Acuartelamiento 'Primo de Rivera', donde se alojan migrantes procedentes de Canarias, a 19 de enero de 2024, en Alca - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha aseverado que el Gobierno regional no tiene información al respecto de la llegada de migrantes al Centro de Atención, Emergencias y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares, y ha acusado al Ejecutivo central de actuar en este sentido sin dar "ningún tipo de información" a las administraciones afectadas.

"No tenemos conocimiento porque el Gobierno de Pedro Sánchez no da ningún tipo de información a las administraciones públicas", ha señalado el también portavoz del Ejecutivo autonómico en declaraciones a la prensa, donde ha aprovechado para cargar contra el "caos migratorio" de esta legislatura, en la que las fronteras españolas se han vuelto "las más permeables de toda la Unión Europea".

Así, García Martín ha acusado al Gobierno central de llevar personas migrantes a Alcalá "sin ningún tipo de información", lo que provoca que las administraciones públicas no sepan ni la cantidad de personas que reciben, su situación ni el periodo de estancia en este tipo de centros. Por tanto, ha exigido en primer lugar información sobre estos hechos, y además que "se ponga freno cuanto antes" a la política migratoria del Gobierno.

"Un Gobierno que no es capaz de proteger las fronteras, que no es capaz de asegurar la integridad territorial de nuestro país, no puede seguir ni un minuto más al frente de este país, al frente de España", ha remachado el consejero, aludiendo directamente a la "invasión" de Ceuta con la "pasividad" del presidente, Pedro Sánchez; o a la llegada de cientos de personas a Canarias.

A este respecto, ha alertado de la cada vez mayor llegada de vuelos al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con migrantes irregulares y cómo por los campamentos temporales para acogerlos han pasado ya "más de 20.000 personas". "No se está haciendo absolutamente nada, y eso es lo que tenemos con este Gobierno, un caos migratorio", ha remachado.

Estas declaraciones del portavoz madrileño llegan después de que la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, alertara el jueves de un aumento del número de migrantes alojados en el CAED de la ciudad, que según aseveró ha pasado de 471 a 953 residentes en apenas dos semanas, exigiendo así explicaciones al Gobierno central por falta de información.

Piquet recordó el carácter temporal con el que se presentó el centro y ha contabilizado las personas atendidas en estas instalaciones unas 14.000 en los tres años que lleva en funcionamiento. "Lo están distribuyendo entre ayuntamientos y comunidades autónomas, repartes las responsabilidades y ellos no hacen nada", ha reprochó la primera edil alcalaína.