La Comunidad amplía su colaboración en la extinción del incendio en Toledo con 11 dotaciones más y un bulldozer

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha ampliado sus efectivos destinados a colaborar con las labores de extinción del incendio de Almorox, en la provincia de Toledo, donde ha enviado once dotaciones más, así como un bulldozer para "abrir cortafuegos".

Estos efectivos, sumados a los que ya fueron enviados en la víspera, elevan hasta 20 las dotaciones terrestres entre Bomberos y Brigadas Forestales que trabajan en la zona, así como dos helicópteros y el citado bulldozer, según ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) en 'X'.

Estos efectivos han estado trabajando durante la madrugada en colaboración con las dotaciones del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM), que ha declarado el incendio de Almorox en situación operativa 1 durante la noche por posible afección a bienes de naturaleza no forestal.