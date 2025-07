La Comunidad aprecia "una deslealtad institucional de tamaño monumental" en el envío de 400 menores a Pozuelo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha expresado este miércoles que el envío de 400 menores migrantes que el Gobierno de España ha planteado para el municipio de Pozuelo de Alarcón representa "una deslealtad institucional de tamaño monumental".

En declaraciones en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno, el portavoz ha puntualizado que ese traslado "no se va a poder producir" y no es posible porque "el ordenamiento jurídico es muy claro" en este sentido.

García Martín ha remarcado que las competencias de protección de menores recaen en las comunidades autónomas y que sin la aceptación de la protección a los migrantes por parte del Ejecutivo autonómico no se podrá llevar a cabo el traslado.

"No nos ha realizado ningún tipo de petición, ni el Gobierno de Canarias ni el propio Gobierno central", ha reprochado el dirigente, que se ha escudado en la falta de comunicaciones oficiales para "no aceptar ni rechazar" ningún ofrecimiento, a la vez que ha censurado que las informaciones a este respecto lleguen a la región "por los medios".

"Le pedimos al Gobierno central, insisto, una vez más, que la única medida que toma sobre esta cuestión no puede ser el reparto de los inmigrantes irregulares que han llegado hasta nuestro país o de los menores no acompañados que han llegado hasta nuestro país", ha comentado.

García Martín considera que el Gobierno de Pedro Sánchez "tendrá que hacer algo para tratar de atajar el caos migratorio" aludiendo a España como un país "con las fronteras más permeables de la Unión Europea".

"Yo, hasta ahora, solo he oído hablar al Gobierno central de reparto. No he oído hablar de nada de lo que vaya a hacer precisamente para atajar este problema", ha zanjado.